„Elvonatkoztattunk mindentől, hogy a saját utunkat járhassunk, és valami pluszt adhassunk” – Interjú a Double Shot tulajdonosával

Duplázott a Double Shot: Pozsonyi úti kávézójuk után már az V. kerületi Veres Pálné utcában is megtalálhatóak. A két kávézó mögött Bikki Tomi és Bolla Dávid áll, akik már majdnem 20 éve jó barátok. Bár mindkettőjüknek vendéglátós múltjuk van, a Double Shot az első közös vállalkozásuk. Az új Double Shotról Bikki Tomival, a hely társtulajdonosával beszélgettem.

Nagyon friss még a nyitás élménye. Milyenek az első impulzosok?

Nagyon pozitívan telt az első hét. Már a nyitás előtt is sok ember megállt a kávézó előtt, hogy megkérdezzék, nyitva vagyunk-e. Szinte jobban várták a nyitást, mint mi magunk.

Miért pont a Veres Pálné utcát választottátok helyszínnek?

Bár az egy utcányira lévő Váci utca nem a kedvenc helyem, kicsit elcsépeltnek tartom, a Veres Pálné utcának és a környéknek nagyon kellemes hangulata van, mintha egy pici párizsi utcában sétálnánk. Az is nagyon megtetszett, hogy az üzlethelyiség az épület sarkán van.

A Pozsonyi úti kávézótok hagyományait szeretnétek folytatni, vagy ezzel a hellyel valami mást akartok megmutatni magatokból?

A lényeg a minőség, a kiszolgálástól a kávéig, ez pedig mindkét helyen ugyanaz. A kávézók enteriőrje viszont különbözik, hogy egy kis frissességet nyújtsunk a vendégeinknek.

A kávézó berendezésének legfeltűnőbb része az a hatalmas falfestmény, mely egy női fejet ábrázol. Hogy került ez ide?

Egy Tripo (Tripsánszki Dávid – szerk.) nevű művész készítette, akit a baráti társaságunk által ismertünk meg. Annyit kért tőlünk Tripo, hogy küldjünk el neki 5-5 szót és egy dalt, melyek inspirálhatják majd az alkotáskor. Így küldtük neki például az elfogadás, a szeretet és a bizalom szavakat, dalként pedig én az Allmann Borthers: Soulshine című számot választottam.

Szerinted mire kell legjobban figyelni a kávé készítésekor?

Nagyon sok mindenen múlik, hogy finom legyen a kávé. Minden a nyersanyagtól indul, fontos, hogy honnan szerezzük be a kávénkat, mi például a londoni Caravan Coffee Roasterstől. Az is lényeges, hogy ne legyen túlpörkölve, szakember, barista készítse el, megfelelő eszközparkunk legyen. Az őrlőnek is nagyon fontos a szerepe, és a víz minőségén, tisztaságán is sok múlik. Ez utóbbit is figyelembe vettük, amikor itt nyitottuk meg a kávézónkat.

Ennyire eltérő lenne Budapesten különböző pontjain a víz minősége?

Igen, kerületenként változó. A Pozsonyi úti kávézónk a 13. kerületi vízművektől kapja a vizet, ami elég jó minőségű. Viszont három-négy havonta előfordul, hogy elfogy az ottani víz, és máshonnan pótolják, ez megérződik a kávé ízén is. Ide, a Veres Pálné utcába Csepelről jön a víz. Ez már rosszabb minőségű, ezért komolyabb felkészülésre volt szükségünk, hogy megfelelő minőségű kávét készíthessünk.

Miért a dupla eszpresszó az összes kávétok alapja?

Amikor Londonban éltem, láttam, hogy nem tesznek különbséget a sima és a dupla eszpresszó között, mindenfajta kávét dupla eszpresszóból készítenek, ami sötétebb pörkölésű és az íze is karakteresebb. A specialty kávézók általában világosabbra pörkölik a kávét, amitől megváltozik az íze, persze nem feltétlenül rossz irányba. Magyarországon a Pozsonyi úti Double Shot megnyitása előtt még senki sem készítette a kávéit dupla eszpresszóból, de mi úgy gondoltuk, bevállaljuk. A szlogenünk is erre utal: Always double, don’t make trouble.

A logótok alatt pedig a Partisan Coffee felirat áll. Ezt mire értitek, miben vagytok partizánok?

A „partizánság” onnan jött, hogy lázadó természetűek vagyunk, még a kávé kérdésében is. Szeretnénk egyediek lenni, úgy készíteni a kávét, ahogy senki más. Van partizán shotunk, ami például elrugaszkodik a megszokott szabályoktól. Elvonatkoztattunk mindentől, hogy a saját utunkat járhassunk, és valami pluszt adhassunk.

Mit érdemes tudnunk a reggeli menütökről, honnan szerzitek be az ételeiteket?

A croissant-t kivéve mindent magunk készítünk. Úgy tapasztaltuk, akkor születik a legjobb eredmény, ha mi csinálunk mindent. Van egy Street of India nevű tojásos reggelink is, ez egy keleti fűszerezésű egytálétel, amit az indiai street food inspirált. Óriási sikere van, gondolom, leginkább azért, mert itt is elvonatkoztattunk a megszokott ízektől. A jövőben szeretnénk ebéddel és vacsorával is készülni, egy nagyon egyszerű tésztás ételt is fel szeretnénk tenni a menüre, aminek a természetesen a tésztáját is mi csinálnánk.

Úgy látom, eléggé olajozottan működtök, összehangolt munkával és hasonló jövőbeli elképzelésekkel. Sosem származott belőle hátrányod, hogy az üzlettársad egyben a barátod is?

Mindenhol azt mondják, az üzletet és a barátságot külön kell választani, de ezek szerint mi abba a szerencsés 1%-ba tartozunk, ahol ezzel sosem volt gond. Csapatban gondolkodunk, mindenki véleményére, tanácsára kíváncsiak vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy motiváljuk a baristáinkat, hogy jó hangulatban teljenek a napjaink. Nagy szerencsénk Dáviddal, hogy mindketten régóta dolgozunk a vendéglátásban, ezért „ninja üzemmódban” tudunk működni, mindig ott vagyunk, ahol szükség van ránk, és maximális bizalommal vagyunk a másik felé. Szerintem ezt nem is lehetne másképp csinálni.