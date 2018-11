Kezdd a novembert a legjobb programokkal! – Hétvégi programajánló

Elérkeztünk a legutolsó őszi hónaphoz, na meg a legutolsó őszi hosszúhétvégéhez is. Ennek örömére ismét összeválogattunk a legjobb hétvégi progamokat. A biciklizéstől a bulikig, a táncelőadásoktól a könyvbemutatóig minden jót találsz a listánkon.

Csütörtök – november 1.

Minden, amit a városi bringázásról tudni kell: kerékpár beállítása, ruházkodás; elindulás-megállás, fékezéstechnika; kanyarodás, egykezes kormányzás; kommunikáció, irányjelzés, sávhasználat; többsávos utak használata, lakatolás, útvonaltervezés. Ha még többet szeretnél tudni a városi tekerésről, olvasd el a Velo Budapest alapítójával készített interjúnkat itt.

A Hudson keleti partvidékének tágas völgyei egyikében húzódik meg az a titokzatos, eldugott, csendes kis szurdok, melyet Álmosvölgynek hívnak. Mesebeli, varázslatos táj tele mindenféle helyi mendemondával, kísértetjárta helyekkel, éji babonával. Ide érkezik 1799 egyik vészjósló napján New Yorkból a legújabb tudományos nyomozási módszerek iránt elkötelezett Ichabod Crane felügyelő, hogy kivizsgálja a kis faluban történt rejtélyes eseteket.

A W_all tudatosan provokatív, célja, hogy a nézőt kizökkentse megszokott, kényelmes befogadói attitűdjéből. A produkció rávilágít az álérzékenység burkában nap mint nap tapasztalt ignorancia, az önmagát nem ismerő és saját gyengeségeit nem vállaló, a könyörtelenséget ideákkal felmentő és magyarázó ember alaptermészetére, mely mindannyiunkban közös. Az előadás felmutatja a másságként értelmezett sokszínűséget, a degenerációként értelmezett egyediséget, kérdőjelet tesz a művészet és a hétköznapiság határára.

A nyár véget ért, itt az ősz, a levelek is sárgulnak már, mint a jól ápolt exed fogai, így eljött a pillanat, hogy a saját kezedbe vedd a sorsodat, ne csak a rossz vagy mértékkel offenzív halloweeni jelmezválasztást bánd meg, ha a szíved már ezer darabra szakadt, de meg akarod találni a fájdalomra a ragasztót, akkor pumkin spice latte egyedül szürcsölgetése helyett gyere szakítani a Toldiba mindenszentekkor.

Poharakat nedvesítő és testeket perzselő ritmusokkal izgatják fel az éjszakát a Tütüben. Engedd át magad a sötétség latin suttogásának, és olvadj fel a legtüzesebb ritmusok ölelésében. Minden csütörtökön. Mindent szabad.

Péntek – november 2.

Az őszi szünet idején izgalmas biciklis túrákkal várja a látogatókat a Skanzen. A résztvevők minden nap más-más tematika mentén tekerhetnek körbe a múzeumon muzeológusok vezetésével, hogy olyan helyszíneket is felfedezhessenek, melyek a mindennapi látogatók szeme előtt rejtve maradnak. A biciklis túrák közös étel- és italkóstolással, illetve kézműveskedéssel érnek véget.

A szégyenhez kapcsolódó konfliktusok egyéni módon és eltérő jelleggel terhelnek bennünket. Általánosságban elmondható róluk, hogy gátlólag hatnak az önértékelésre, a kapcsolatainkra (az intimekre különösen) és magára az életörömre is. Ha szégyenkezünk, akkor egész társas létezésünk szenved csorbát. A szégyen azonban nem csupán szubjektív érzület, hanem olyan interszubjektív dimenzióval is rendelkező lelki történés, amely az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés tárgyát képezi pszichoanalitikus körökben.

Mozgalmas év derekán járunk: egyszerre három albumon dolgozunk párhuzamosan, tavasszal irodalmi koncertet adunk a MÜPÁban, új dalunk az Egytől hétig a második helyig tört a Petőfi Rádió slágerlistáján és jelenleg is az egyik legjátszottabb felvétel, emellett szokásunkhoz hűen végigkoncerteztük a fesztiválszezont. Novemberi AkváriumNagyhall-beli koncertünk kapcsán vidámabb, felszabadult énünkre koncentrálunk: a műsor gerincét legpörgősebb dalaink adják, megfejelve a Toldi Miki zeneszerző-háziproducer által készített új remix-lemez pár ön-átdolgozásával.

Mint minden évben, idén is megtartják a Dzzs Bárban a halottak napi bulit, szokásukhoz híven mexikói módra. Lesz koncert, oltár (amihez ti is hozzatok valamit), vetítés, mexikói kaja, és vicces mexikói zenére tánc hajnalig. Beöltözni, pedig csak az uncsik nem fognak, mi biztos!

A hetvenes-nyolcvanas évek Amerikájában követjük Jack (Matt Dillon), a sorozatgyilkos öt gyilkosságának történetét. A kiemelkedő intelligenciájú férfi maga mesél a tizenkét év leforgása alatt megtörtént, tetszőlegesen kiválasztott rémtetteiről, sorozatgyilkossá érésének állomásairól. Az epizódok között társa a beszélgetésben Verge, vagyis Vergilius (Bruno Ganz), amely utalás Dante Isteni színjátékában az alkotót a Pokolba kalauzoló költőre.

Szombat – november 3.

A 2017/2018-as pályázati év különdíjaként a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diákjainak nyílt pop-up kiállítása a Ludwig Múzeum II. emeleti foglalkoztató termének kirakatában. A munkák 2018. október 16. és november 4. között, múzeumi belépőjegy nélkül, a Müpa nyitvatartási idejében megtekinthetők.

A magyar játékfejlesztés múltja legalább a nyolcvanas évekre nyúlik vissza, ma is szép számmal akadnak fejlesztőcégek és neves játékok, amik magyar kézből kerültek a világpiacra. Mégis keveset tudunk róla, pláne arról, hogy mennyire ágyazódott be a mindenkori magyar kultúrába. A Roboraptor és a PixelCon at Arcadia közös kerekasztal beszélgetést szervez a témában, ahol arra a kérdésre keressi a válasz, hogy létrejöhet-e Magyarországon hasonló fúzió, mint a CD Projekt Red és Andrzej Sapkowski író mutáns szerelemgyermeke: a Witcher?

A Champions of Illusion egy vadonatúj nemzetközi szuperprodukció, melynek fellépői bűvész világbajnokok és a legrangosabb nemzetközi tv show-k sztárjai. Mindannyian bejárták már a világot, Las Vegas, Párizs, Sydney, Dubai és New York után most először Budapesten is látható lesz elképesztő előadásuk. Egy igazán látványos show keretében, 2018. november 3-án és 4-én a Papp László Budapest Sportarénában nem mindennapi képességeikkel, szó szerint elvarázsolják a magyar közönséget is.

A Blahalouisiana 2012 nyarán alakult a nagykiadós Jacked legénységéből, egy gyönyörű hangú énekesnővel, Schoblocher Barbarával kiegészülve. A zenekar első single-je, a The Wanderer három héten keresztül őrizte helyét az MR2 top 30-as listájának dobogóján, de a csapat életében az áttörést „Ahol összeér” című számuk – és az ahhoz készült merész klip – hozta meg 2015 tavaszán. A zenekarnak már a Sziget, Campus, VOLT, EFOTT, Fezen és Strand fesztiválok fellépőinek sorában is kiemelt helyük van. Koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, de a Tallin Music Week-en és Hágában is bemutatkoztak.

Vasárnap – november 4.

A kiállítás a cseh kulturális és civilizációs örökség, illetve identitás részét képező olyan ikonikus tárgyakat mutat be, amelyek betekintést engednek a cseh társadalom életének elmúlt száz évébe. A cseh design alapja a kiemelkedő minőségű kézművesmunka, a cseh barkácsolás és a finom anyagok használata. Messzire visszanyúló hagyományai mellett világszinten is elismert. A Cseh Centrumok a kiállítást Csehszlovákia megalapításának 100. évfordulója alkalmából hozták létre.

Kóstoltál már fekete színű ételt? Fekete szezámos fagyit, fekete tésztát, fekete rizst? Fekete chipset vagy fekete süteményt? Ha már igen, akkor ott lesz a helyed, mert ezen a napon csak ilyen fogások várnak majd rád!

Ha még nem, akkor pedig pláne itt a helyed, mert egy új világ tárul ki előtted, a Black Food Festivalon! Különleges ételeket és italokat kóstolhatsz, amelyek nemcsak jól néznek ki, de nagyon finomak is.

Ingyenes Halmos Béla Program Nap a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma, a Halmos Béla Programiroda, és a Hagyományok Háza közös szervezésében – fotókiállítás, filmbemutató, koncertek, beszélgetések, szakmai programok, táncház egész nap az A38 Hajó koncerttermében, éttermében és kiállítóterében.

Nézz fel a szürke hétköznapokról a város színeire! Ezek a tűzfalak nem a vírusoktól védenek meg, hanem Budapest belvárosát fűszerezik. Az izgalmas művészeti alkotások megbújnak a házfalakon, lámpaoszlopokon, kapualjakban és akár az úttesten is, de ha egyszer felfedezed őket, rögtön magával ragad a lélegzetelállító kavalkád. Belső-Erzsébetváros sokszínűségét, Budapest street-art paradicsomát fedezheted fel a sétán.