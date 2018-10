Ed Sheeran-rajongók, figyelem! Nagy nap lesz a holnapi!

A 2019-es Sziget nyitónapjára október 25-én 10 órától lehet jegyet kapni, amit azért fontos tudni, mert Sheeran turnékoncertjeire nagyon fogynak a jegyek, van olyan helyszín, amire 2 óra alatt elkapkodták a belépőt.

Szeptember végén többállomásos koncertturnét jelentett be Ed Sheeran 2019-re, a stadion és arénakoncertek között mindössze két fesztivált, melyek egyike a Sziget lesz, augusztus 7-én, a fesztivál nyitónapján. A turné állomásaira rohamosan fogynak a jegyek, javarészt már mind teltházas. A szigetes koncertre október 25-én délelőtt 10 órától lehet jegyet kapni, ráadásul az első 5000 db-ot early bird áron. „Miután 7, 5 és 3 napos bérleteket is árulunk, amibe beleeshet az első nap, ezért csak limitált mennyiségű napijegyet tudunk kiadni Sheeran koncertjére” – mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője, aki hozzátette, hogy a Sziget nyitónapja jövőre már teljes nap lesz, azaz az Aréna és az A38 is üzemelni fog.