Közösségbe hálózva – Mindent, amit a Facebookról tudni akartál

A közösségi média vitathatatlanul átitatja mindennapi életünket. Rutinunk részévé vált, hogy lájkolunk, posztolunk vagy szimplán csak átgörgetjük a hírfolyamot egy tízperces szünetben, hogy naprakészek legyünk barátaink aktuális állapotáról, a világ történéseiből. De pontosan melyek azok a felületek, amelyeken a legszívesebben múlatjuk az időnket, és vajon mit használnak az emberek a világ más tájain, ahol a Facebookról még csak nem is hallottak?

A barátaim az internetre költöztek

A közösségi oldalak az embreiség létezése óta bennünk rejlő mozgatórugókra játszanak rá. A kapcsolattartás, tájékozódás és kikapcsolódás egy jelentős hányada virtualizálódott. A kommunikáció is jelentősen leegyszerűsödött, hiszen az online térben jelentős földrajzi távolságokat gyűrhetünk le mindössze néhány érintéssel a telefonunk képernyőjén. Temérdek lehetőségünk van arra, hogy írásban vagy akár hangüzenetben kommunikáljuk, a számos multimédiás formátumot már nem is listázva. Az, hogy egyre nagyobb igényünk van a virtuális térre, szoros összefüggésben áll a kommunikációs technológia és a számítástechnika fejlődésével. A ma ismert közösségi oldalak szellemi és technikai értelemben vett alapjai a XX. század végén öltöttek formát, majd valódi, kiforrottnak tekinthető változataik, például a különböző chatszobák és az MSN Messenger, sorra jelentek meg a kétezres évek közepének környékén.

Zászlónk alatt egyesül majd minden ember

Végül elérkezett az a pont, mikor a Facebook vált az első számú közösségi oldallá a világon. Természetesen számos érv szól a legnagyobb kapcsolatépítő oldal mellett és ellen is, az azonban biztos, hogy sok területen megkönnyíti életünket. Az olyan alapvető kommunikációs funkciókat nem is taglalva, mint a valós idejű csevegés vagy a videóhívás mellett már körbenézhetünk a Facebook saját piacán, csoportokba szerveződhetünk érdeklődésünknek és céljainknak megfelelően, számtalan játék közül választhatunk, sőt, még állást is kereshetünk. Nehéz olyan funkciót említeni, amely nincs integrálva az oldalra, vagy a cég nem vásárolt még magának rá megfelelő külsős alkalmazást. Így történt ez a WhatsApp-pal és az Instagrammal is, melyek ma már szintén a vállalat birtokában vannak.

Hova tovább?

Bár a Facebook egyeduralkodónak számít, vannak területek, ahol mégsem az ő platformjuk érvényesül. Az orosz régióban a VKontakte nevű közösségi oldal vonzza a tömegeket, míg Kínában a Qzone platform érhető el a lakosság számára. Egy friss tanulmány azonban arra is rávilágít, hogy az amerikai fiatalok körében a Facebook

népszerűsége folyamatosan, de csökken. Körükben már sokkal népszerűbb a Snapchat, az Instagram és a Youtube, a Facebookot pedig inkább meghagyják a szüleiknek.

Integrált áramkörbe zárva

Az internetes platformok a pozitív tulajdonságok mellet számos veszélyforrást is magukban hordoznak, így mindig figyeljünk a gondosan megválasztott jelszóra, mely tartalmaz kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert is. Minden esetben állítsunk be kétlépcsős beléptetési védelmet, így elkerülhetjük, hogy illetéktelenek férjenek hozzá fiókunkhoz és adatainkhoz. Az adatvédelmi beállításokat is érdemes átböngésznünk annak érdekében, hogy csak azokhoz jussanak el a posztjaink, akikhez valóban szeretnénk.

Legyél profi facebookozó!

A Facebook számos olyan funkcióval bír, melyek bár nem titkosak, sokan nem ismerik őket. A Graph Search értő használatával például néhány pillanat alatt előhívhatjuk tetszőleges barátunk vagy akár ismert ember kedvelt képeinek folyamát, ehhez nincs más dolgunk, mint a felső kereső sávba a következőt gépelni: „photos liked by” mögé pedig a kívánt nevet beilleszteni. Az asztali webes felületen érdemes meglátogatni az oldalsávon elérhető Facebook live fület is, ahol elénk tárul a világtérkép, és az éppen élő közvetítést folytató felhasználók között böngészhetünk.

Szerző: Sipos Bence