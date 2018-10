Újabb horrorfilmet találtunk, amitől lesz néhány álmatlan éjszakád

Mániákusan figyeljük, mikor érkeznek a mozikba a legújabb, legvérfagyasztóbb horrorsztorik. Ma mázlis napunk van, ugyanis találtunk egy ígéretesnek tűnő filmet, melynek producere nem más, mint a Démonok között franchise producere, James Wan.

A The Curse of La Llorona az 1970-es évek Amerikájában játszódik. Főszereplője Anna, egy szociális munkás, aki férje halála után egyedül neveli a két gyerekét. Amikor az egyik pártfogoltja meghal, Anna a tragédia helyszínre siet, ahová a két gyerekét is magával viszi.

Innentől kezdve különös dolgok történnek velük, egy démoni lény ijesztgeti a gyerekeket, Anna pedig (kicsit sem sablonos módon) a helyi paptól kér magyarázatot a rejtélyes eseményekre.

A film premierje április 19-én lesz.