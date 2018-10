Borral a múzeumban – Október végén is a boré a főszerep a Ludwig Múzeumban

A Ludwig Múzeum exkluzív programsorozata, az Art & Wine Lover’s Club a kortárs művészetet kiváló borokkal és gasztronómiával köti össze. Így közelebb kerülhet a kortárs művészet azokhoz, akik még csak ismerkednek a műfajjal, ugyanakkor egy teljesebb programélményt kínál azok számára is, akik rendszeresen látogatnak kiállításokat. A program különlegessége, hogy a borászok maguk mutatják be boraikat.

Október 30-án kedden a Nyelvrokonok-Észt-Magyar Kortárs Művészeti kiállítást ismerhetik meg alaposabban látogatók, az exkluzív borkóstoló a szekszárdi kadarka-bikavér tengelybe nyújt betekintést.

Szereplők: Heimann Pincészet , Eszterbauer Borászat , Tüske Pince .

Időpont: 2018. október 30., kedd, 18.30 – 22.00

Helyszín: Ludwig Múzeum, 2. emeleti kiállítótér

Program:

18.30: Érkezés, welcome drink: Heimann Pét Nat 2017 – pezsgő

19.00-től: tárlatvezetés

19.45 – 21.30: Borkóstoló

Borsor Heimann Kadarka Szekszárd 2017

Heimann Szekszárdi Bikavér 2015

Eszterbauer Nagyapám Kadarka 2017

Eszterbauer Tüke Bikavér 2016

Tüske Kadarka 2017

Tüske Bikavér 2016

21.30: Játék – tombolasorsolás értékes nyereményekkel!

A jegyár 4.900 Ft., ami tartalmazza a múzeumi belépőt, a tárlatvezetésen való részvételt, és a borkóstolót. Előzetes regisztráció szükséges a demok.nora@ludwigmuseum.hu címen, a férőhelyek száma limitált.

A borászatokról:

“Tüske” Józsi bácsi (a tulajdonos feleségének nagyapja) sose gondolta volna, hogy a becenevét viseli majd a pince. A feldolgozó pedig szintúgy Iván-völgyben épült, csak kicsit lejjebb, mint a régi vert falú pince.

A vállalkozást Halmai Csaba kezdte a 90-es években, mára 12 hektárnyi területről szüretel és készít bort: rosét, sillert és vöröset. Bár készül fehér bor is, a hangsúly a vörösökön van. Fő fajtáik a Kadarka, a Kékfrankos, a Merlot és a Cabernet Franc. Ezekből készülnek fajtaborok, illetve cuvéek (bikavér, siller, Tüske rosé).



Eszterbauer Borászat

Az 1746-os szekszárdi levéltári adatokban már szerepel a szőlőművelő Eszterbauer család. Napjainkban a 10. és 11. generáció, Eszterbauer János és lánya, Eszterbauer Ildikó gondoskodik a tradíció folytonosságáról.

35 hektáros szőlőterületük a történelmi borvidék legnevesebb völgyeiben, Görögszóban, Bodzási dűlőben, Porkoláb-völgyben, Alsónána dűlőben és a Palánki hegyen helyezkedik el. A szekszárdi adottságoknak megfelelően kínálatuk nagy részét a vörös fajták adják, zászlós boraik a Kadarka és a Bikavér. Ezen felül Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot fajtákkal szerepelnek eredményesen a borpiacon illetve a hazai és nemzetközi borversenyeken. Az ősök tiszteletének jeléül a XIX. és X. század szekszárdi „paraszt-polgári” világának megtestesítőit, a már másvilágra költözött nagyszüleiket és dédszüleiket jelenítik meg borcímkéiken.



Heimann pincészet

Minden egyes Heimann bor magán viseli a pincészet kézjegyét: a többszöri kézi válogatást a szőlőben és a termés feldolgozásakor, a közvetlen személyes odafigyelést a pincében és a lassú, nagyhordós érlelést. Igazi családi vállalkozás vagyunk a közös munka örömével: boraikban Szekszárd adottságait a saját ízlésükön keresztül mutatják meg, világszínvonalon.

Heimann Zoltán a család stratégája, aki a Szekszárdi Borvidék elnökeként sokat tesz a tágabb közösség felemelkedéséért is. Ágnes (a ház asszonya) a termelés felügyelete mellett a vendéglátásba is beleviszi természetes kedvességét. Zoltán Jr., 6 év világlátás után, most a birtok igazgatásának kihívásait és sokrétűségét tanulja nap, mint nap.