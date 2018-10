Tekerd körbe Európát! – 3 európai kerékpáros túra, amit szívesen végigtekernél

Ha eddig még nem szerepelt a bakancslistádon egy európai bicikliút, itt az ideje, hogy felkerüljön! Három különböző hosszúságú és nehézségű útvonalat ajánlunk, melyek közül bármelyiket is választod, biztosan maradandó emlékekkel és némi izomlázzal térsz haza.

Amszterdam – Brugge- Táv: körülbelül 225 km.

Hogy is maradhatna ki a listánkból Amszterdam, a biciklisek városa? Ha nem vagy oda a túrákért, és inkább csak a városban bicikliznél, akkor is jó helyen vagy, hiszem Amszterdamban szinte minden út a bicikliseké, éppen ezért legtöbbször úgy érzik, rájuk semmilyen KRESZ-szabály nem vonatkozik. Amennyiben mégis inkább hosszabb útra indulnál, az egyik legcsodálatosabb flamand várost, Brugge-t ajánljuk úti célként. A túraútvonal jórészt a tengerpart mellett halad, ahol rengeteg olyan település mellett tekerhetsz el, melyeknek óvárosa az évszázadok alatt szinte semmit sem változott, és természetesen a hely szimbólumának számító malmokból is láthatsz jó párat az utad alatt.



München-Velence – Táv: körülbelül 600 km.

Németországtól Olaszországig? Simán! A túraútvonal Münchenből indul és Velencéig meg sem áll. Ha Németországból indulsz, a csodálatos bajor tavak mentén kezdheted az utad, ahol bár gyönyörű panorámában tekerhetsz, meglehetősen izzasztó a terep. A pálya a későbbiekben sem lesz sokkal könnyebb, az Alpokat a Brenner-hágónál hagyod a hátad mögött, hogy utána már olasz terepen gurulj tovább. Ezt a pályát csak edzettebb bringásoknak ajánljuk, nekik viszont annál inkább, mivel csodálatosan szép helyeket láthatsz útközben.

El Camino – Táv: körülbelül 800 km.

A legnépszerűbb zarándokútnak biciklis változata is létezik. Ráadásul választhatod a szervezett, csoportos kerékpártúrát is. Amennyiben egy ilyenre vállalkozol, több szempontból is jobban jársz, mintha egyedül vágnál neki az útnak. Egyrészt, mert egy szervizautó követi a tekerőket, amibe mindenki bepakolhatja az éppen nem szükséges felszerelését, másrészt az egyik kísérőautóba be is szállhatsz, ha nagyon elfáradnál útközben. Az út nagy előnye, hogy nemcsak a festői tájban, de középkori hangulatú apró kis városkákban is gyönyörködhetsz, és testileg-lelkileg felfrissülve térhetsz haza.