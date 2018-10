Hollywoodi filmeket ehetsz és ihatsz a High Note SkyBarban

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elsők között kóstolhattam végig az Aria Hotel Budapest tetőbárjának őszi-téli fine drinking menüjét, melyet a mozitörténelem nagyjai ihlettek. Aki azt gondolná, hogy a szálloda csapata egyszerű, a filmes tematikára immel-ámmal húzható fogásokkal tudta le az ötletet, nagyot téved, ilyen profi, komplex, látványos, ugyanakkor ízletes összeállítással ritkán találkozunk.

A koktél- és menüsor megalkotásánál a legmodernebb technológiákat és különleges, esetenként házi készítésű alapanyagokat is felhasználtak. Újdonság a High Note SkyBar életében az is, hogy a tálalásba interaktív módon a vendégeket is bevonja. A “FILM” kampány méltó felvezetéseként szeptemberben a szálloda vendége volt Claudia Cardinale és Klaus Maria Brandauer is, akik a Budapesti Klasszikus Filmmaraton vendégeként érkeztek a fővárosba. Hollywoodi sztároknak kijáró kényeztetésben lehet része márciusig azoknak, akik munka után kikapcsolódni vágynak, vagy a bulinegyedbe tartanak, és ellátogatnak az Aria Hotel Budapest tetejére, a Bazilika szomszédságába.

Egy korty pezsgőkoktél erejéig mintha a Casablanca ikonikus bárjában lennénk, a következő snitt már A nagy Lebowskit idézi egy köntösbe öltöztetett kristálypohárban felszolgált whiskeykoktél segítségével, majd Marilyn Monroe sziluettje köszön vissza egy poháron a Van, aki forrón szereti jeleneteibe helyezve a vendéget. A kacsamáj terrine James Bond: Goldfingerjét megidézve aranyra fújva érkezik, a rosé kacsamell Francis Ford Coppola Drakulája által inspirálva vérnarancsban és céklában fürdik. Mindez csak néhány villanás a High Note SkyBar őszi-téli gasztronómiai kínálatából, amelyet a mozi világa ihletett. A miliő sem mindennapi: a tetőteraszra Varró Zoltán Gold Key Award-díjas dizájner Hollywood aranykorát idéző dekorációt tervezett vörös szőnyeggel, rendezői székekkel, fotólámpákkal, sminkasztallal.

Hollywood csillogása a koncepció szerint 8 koktélba, 6 bárételbe és 2 desszertbe fogalmazva elevenedik meg a High Note SkyBarban.

A High Note SkyBar látogatói márciusig így valóban úgy érezhetik magukat, mintha forgatásra érkeznének.

