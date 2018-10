A letűnt rockzenészekkel csak a baj van – A Pop, csajok, satöbbi írójának újabb regényét vitték mozivászonra

A sok szuperhősös akciófilm és apácabőrbe bújt démonról szóló film között néha jólesik egy könnyed, vicces alkotás, mint amilyen A Meztelen Juliet is. A vígjáték lényegében egy komplikációkkal tarkított szerelmi háromszögről szól. A Nick Hornby regénye alapján készült film pont olyan zseniálisan szórakoztató, mint az író korábban már filmre vitt történetei, vagyis a Pop, csajok, satöbbi és az Egy fiúról.

A történetet kétfelől lehet megközelíteni: egyrészt a könyv, másrészt a film oldaláról. A film premierje előtt alig néhány nappal jelent meg ugyanis A Meztelen Juliet új kiadása a Helikon Kiadó gondozásában, ami a rajongók legnagyobb örömére idén útjára indította a Hornby-sorozatát, melynek A Meztelen Juliet már a harmadik kötete.

Akik már olvastak Hornby-regényt, tudják, mire számíthatnak a szerző nevével fémjelzett könyvek és filmek esetében. Hétköznapi emberek hétköznapi problémáira, melyekben azért van némi csavar, és még annál is több kínosan vicces szituáció. Jelen esetben adva van egy fiatalnak már nem mondható pár, Annie és Duncan. A férfi megszállott rajongója egy húsz éve letűnt, valaha volt híres amerikai rockzenésznek, Tucker Crowe-nak. Amikor az énekesnek előkerül egy eddig kiadatlan demólemeze, a Meztelen Juliet, Duncan teljesen lázba jön az anyagtól, véleményét pedig meg is írja saját Tucker Crowe-nak szentelt honlapján.

Annie, akit már amúgy is kezd kiborítani párja Tucker-imádata, szintén megírja a cseppet sem hízelgő véleményét a hanganyagról Duncan blogjára, ami még magának Tucker Crowe-nak sem kerüli el a figyelmét.

Az énekes e-mailt ír Annie-nek, melyben közli, teljesen egyetért a nő lesújtó kritikájával. Szó szót, vagyis e-mail e-mailt követ, mígnem Crowe és Annie között szép lassan kibontakozik valami különleges kapcsolat, ami már több mint barátság. Amikor az amerikai exsztár születendő unokája miatt Angliába repül, elhatározzák, személyesen is találkoznak egymással.

Mindeközben Annie és Duncan kapcsolata léket kap. Annyira elhidegülnek egymástól, hogy a férfi megcsalja barátnőjét új kolléganőjével. Bár Duncan nem akarja hagyni, hogy kapcsolatuk véget érjen, Annie már koránt sem ennyire biztos abban, hogy mit szeretne…

Bár Hornby utánozhatatlan, közvetlen stílusa a filmben nyilvánvalóan nem tud úgy érvényesülni, mint a könyvben, szerethető karakterei a papíron és a mozivásznon is ugyanolyan könnyedén lopják be magunkat a szívünkbe, amivel csak annyi a gond, hogy nehezen tudjuk eldönteni, kinek is szurkoljunk.

A Meztelen Juliet egy olyan kedves és vicces film, melynek minden percében egyszerre rezdülünk a szereplőkkel, és kíváncsian várjuk, hova fog kifutni a történet – Hornbynál ugyanis semmi sem kiszámítható.

A film és a könyv titka talán az, hogy olyan egyszerű, húsvér szereplőket vonultat fel, akikkel szinte lehetetlen nem azonosulni. Olyan ez az egész, mintha Hornby nagyon is jól ismerne minket, és nemcsak, hogy nekünk írja a történeteit, de egy picit talán rólunk is.