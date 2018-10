Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová el kell látogatnod októberben

Kíváncsi vagy a legújabb éttermekre, cukrászdákra és kávézókra Budapesten? Októberi összeállításunkban 8 olyan fővárosi vendéglátóhelyet ismerhetsz meg, amit megéri lecsekkolni ebben a hónapban.

2040 Budaörs, Szabadság út 15.

Három, ma már nagy népszerűségnek örvendő, újhullámos cukrászda felfuttatása után (a budapesti Újlipótvárosban, Pilisvörösváron és Győrben), Csurpek Klaudia megnyitotta a Sovány Vigasz negyedik képviselőjét a külvárosban, Budaörsön. A Sovány Vigasz süteményei és szendvicsei ugyan glutén-, laktóz- és cukormentesek, ízben gazdagok. A málnás sajttortától kezdve a mákos bejglin és a vargabélesen át a házi McChickenig édesburgonyával, itt mindenki talál valami finom és egészséges különlegességet, ami a fogára való.

1117 Budapest, Kőrösy József utca 7-9.

Az egyetemi kampuszokban nem szűkölködő Lágymányos városrésznek akkora szüksége volt a Crudora, mint egy falat kenyérre. Az Allee Bevásárlóközpont földszintjén található levesbár az egyetemisták örök kérdésére kínál tökéletes válaszlehetőséget, vagyis a “hol egyek olcsón, gyorsan és lehetőleg sokat?” dilemmára talál megoldást. Szívmelengető, ínycsiklandozó, és (ami a legfontosabb) finom levesekkel és szendvicsekkel vár a Crudo fiatalos, vidám csapata hétfőtől szombatig. A menük ára 1390 és 1990 forint között mozog.

1024 Budapest, Margit körút 59.

A Margit hídtól egy villamosmegállónyira, Budán várja vendégeit a Szirom, ahol a kézműves fagylalt és a kávékülönlegességek jól megférnek egymás mellett. Konkoly Kriszta, a borászból baristává avanzsált egri tulajdonos úgy álmodta meg a helyet, hogy a betérők barátságos környezetben élvezhessék a finomságokat, legyen szó akár az élénkítően finom, brazil, közepes pörkölésű kávészemekből készült italokról, vagy a művészien tálalt, friss gyümölcsök felhasználásával készített virág alakú fagylaltokról. A bájos kávézóban ropogós szendvicsek közül is választhatunk, de a palacsintájukat sem érdemes kihagyni!

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

Ó, mennyire imádjuk azokat a helyeket, ahol a nap bármely szakában friss reggelit tűzhetünk villánkra! A dohány utcai Neverland is épp ilyen; akár most azonnal útnak indulnánk, hogy megkóstoljuk amerikai stílusú fogásait, a ropogós bundában kínált Jalapeno Poppert, vagy a sercegő garnélarákot fokhagymás szószban. A Neverland magasra teszi a lécet, ha vendégei szórakoztatásáról van szó, hiszen menő szabadulószobákkal rendelkezik. Ha kedved tartja, egy frissítő ital után rögtön az űrben találhatod magad, de vár az őrültek háza vagy a VR tematikájú szobájuk is, ahol maximum 7 fős csapatok játszhatnak a rendelkezésükre álló 60 perc alatt. A Neverland VIP szobájában is elidőzhetsz! Csapatépítésre sem utolsó, az egyedülálló italválasztékról már nem is beszélve.

1027 Budapest, Frankel Leó út 20.

Nem véletlen egybeesés, hogy a budai Frankel Leó úton lelhető fel a Frankel Kitchen; az underground bisztróban különféle nemzetek konyháinak specialitásait vegyítik előszeretettel, helyi alapanyagok felhasználásával. Az otthonos étteremben a magyar és nemzetközi konyha tradicionális receptjeit modern konyhatechnológiai módszerekkel készítik el, aminek eredményeképpen egy egészen eklektikus ízélményre lehet számítani. A környék legjobb ár-érték arányú ebéd-ajánlatát kínálják (2 fogás 1.500 Ft, 3 fogás 1.700 Ft), ráadásul kézműves borokkal és sörökkel is alaposan fel vannak szerelkezve.

1145 Budapest, Szugló utca 80.

A hedonisták álma testet öltött, nemrég megnyitott ugyanis az Ideál Desszert, ahol mennyei pâte à choux, ellenállhatatlan étcsokoládé mousse, laktató quiche és minden, mi szemszájnak ingere megtalálható, méghozzá egy helyen! A zuglói desszertező a francia cukrászdák mintegy 500 éves hagyománnyal rendelkező finomságait tárja eléd, és ajánlatai között brownie és isteni torták is fellelhetők. Az Ideál Desszertben minden nagy gonddal, kézzel készül, adalékanyagok és tartósítószerek hozzáadása nélkül. Élmény a szemnek, még nagyobb élmény a gyomornak! Bon appétit!

1073 Budapest, Kertész utca 39.

Kétségbeesetten kutatod azt a helyet, ahol minőségi zene szól, ám a Zeneakadémia koncertjeire már elfogytak a jegyek? Aggodalomra semmi ok, a Rustic Jazz Bárra számíthatsz! Ez az apró, de annál hívogatóbb vendéglátóhely az Art Nouveau koncertteremtől alig 100 méterre helyezkedik el, és amellett, hogy kiváló italokkal olthatod ott szomjad, a jazz és blues zene legjobbjait is meghallgathatod. Délután 6 órától tárt kapukkal várnak élőzenés eseményeiken, de előfordulhat, hogy ha betérsz, a jazz történelméről szóló előadásaik egyikén találod magad. A Rizmajer kézműves söröket mindenképpen próbáld ki!

1027 Budapest, Margit körút 62.

Buda legújabb desszertmennyországa a Mammut Bevásárlóközponttól néhány percnyi sétával megközelíthető, csodás macaronjai miatt pedig már a fél város róla beszél. A Macaron Heaven Manufaktúra tulajdonosa, Késmárki Dia számára egykor hobbi volt csupán, ami nemrég megvalósult álommá vált: a lenyűgöző kis üzletben kézzel készült, csodálatosan szép macaronok várják, hogy felfald őket. Flamingó, rák, unikornis, szívecske, macska, vagy éppen focilabda alakú édességek közül választhatsz, s ha nem tudsz betelni velük, 6 és 12 darabos dobozkájukat is megtöltheted, hogy otthon se kelljen nélkülöznöd a mennyei finomságot.