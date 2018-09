CAFe Budapest-kapszulainterjú Krajnyik Cintivel és Szijj Andrissal

Ha CAFe Budapest, akkor kortárs művészet, ha kortárs művészet, akkor valami izgalmas, aktuális, mai, jelen idejű. Kapszulainterjúikban arra kérik a fesztivál fellépőit, alkotóit és közreműködőit, illetve szerkesztőket-újságírókat, hogy állítsanak össze egy különleges virtuális időkapszulát, és pakolják bele mindazt, amit itt, most, ma fontosnak gondolnak, és szívesen megőriznének a jövő számára. Most minket ért a megtiszteltetés, hogy összeállítsuk ezt. A Funzine VOICE műsorvezetői: Krajnyik Cinti, a Funzine főszerkesztője és Szijj Andris, filmproducer válaszolnak.

Melyik kortárs képzőművészeti alkotás kerüljön az időkapszulába és miért?

Cinti: A Christiano Ronaldót ábrázoló jól sikerült szobor. A legrosszabb nap is szebb lesz, ha erre ránéz valaki.

Andris: Daft Punk 2006-os koncertje a Coachellán. Az egész munkásságuk alapvetően meghatározza a zenetörténelmet, amit pedig ott összehoztak, mint audiovizuális hatást, azzal olyat alkottak, amit előtte még soha senki. Történelmet írtak.

Ha egy – de csak egyetlen egy – zenemű / könnyűzenei album / pop- vagy rocklemez kerülhetne az időkapszulába, melyik legyen az?

Cinti: Michael Jackson – Greatest Hits: History, Volume 1.

Andris: Chilly Gonzales – Ivory Tower

Melyik kortárs irodalmi alkotást választanád és miért?

Cinti: Most gáz, ha erre azt mondom, hogy a Harry Potter? A mai napig libabőrös leszek, ha a kezembe veszem. Imádom.

Andris: Az N.W.A dalszövegek gyűjteménye. Mert odatették, amit gondoltak és mindig aktuális lesz.

Ha meg lehetne őrizni egyetlen illatot az utókornak, minek az illata legyen?

Cinti: A lakásom előtti parké eső után.

Andris: Sárga Lenor-öblítő.

Ha csak egy filmet tehetnénk az időkapszulába, melyik legyen az?

Cinti: Az élet szép.

Andris: Paraziták a Paradicsomban.

Mi lenne az a három hétköznapi, akár személyes tárgy, amit betennél az időkapszulába?

Cinti: A kedvenc gyerekkori képemet anyukámmal, hogy megmaradjon az értéke az előhívott fotóknak, az iPhone-omat, később a gyerekeim, az unokáim biztos jókat röhögnének a képeimen és a naptárbejegyzéseimen, illetve a gyerekkori naplóm az előzőhöz hasonló okokból, plusz a kézírás miatt. Néhány évtized múlva valószínűleg senki nem fog kézzel írni.

Andris: MP3 lejátszó, töltő az MP3-hoz, fürdőnadrág.

Mit üzennél, milyen tanácsot adnál jövőbeli, 20 évvel idősebb önmagadnak?

Cinti: Ne legyél idegbeteg, megkeseredett középkorú!

Andris: Élj tíz másodpercben!

Ha az emberek 10 év múlva visszagondolnak a 2018-as Funzine-ra, mi legyen az a 3 szó, ami szeretnéd, ha eszükbe jutna róla?

Cinti: Krajnyik Cinti, de ez csak 2 szó. 😂😂

Andris: Voice, Talks, Yeeee.

3 olyan program a 2018-as CAFe Budapest programjából, amin mindenképp ott szeretnél lenni:

Cinti: Recirquel Újcirkusz Társulat: My Land – erre már meg is van a jegyem, Light & Shade – The Story of Budapest, Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár.

Andris: Ólafur Arnalds, Peeping Tom: Moeder, Egyenes Labirintus.

Az időkapszula része egy aktuális szelfi is, kérünk, hogy készíts egy mai fotót magadról!

Cinti: Jó ez nem mai, de itt jobb a hajam.

Andris: