Kiosztották az Emmy-díjakat, tarolt a The Marvelous Mrs. Maisel

70. alkalommal gyűlt össze Hollywood apraja és nagyja, hogy ünnepélyes keretek között díjazzák a sorozatok és a televíziós produkciók szereplőit és szakmai stábját. Nagy meglepetés csupán azokat érhette, akik bizakodtak A szolgálólány meséje c. disztópikus drámasorozat sikerében, hiszen az első évad átütő sikere után (tavaly 13 jelölésből 8-at díjra váltott), idén elmaradt a díjeső.

Azért a sorozat készítői sem üres kézzel térhettek haza, a legjobb “art direction” kategóriájában is nekik ítélték oda a díjat, Wendy Hallam Martin vágói munkájáért, míg Samira Wiley vendégszereplőként érdemelte ki az elismerést.

A nagy nyertesek között idén is ott van a Trónok Harca (Peter Dinklage a legjobb férfi mellékszereplőként nyert, de a drámasorozatok legjobbjának járó díjat is ők kaparintották meg), viszont az abszolút győztes a The Marvelous Mrs. Maisel c. sorozat, ami elnyerte a legjobb vígjátéksorozat díját, mellékszereplőjeként Alex Borstein és Tony Shalhoub is diadalmaskodott, míg a főszereplők közül Rachel Brosnahan is átvehette a szobrocskát.

Összességében elmondható, hogy taroltak a britek: a fent említett sorozatok mellett a The Black Mirror USS Callister c. epizódjának, valamint a The Crown sorozatnak is jutott a jóból.

A nyertesek listáját itt megnézheted!