Érkezik az Aranyélet új évada – Te is ott lehetsz az exkluzív premier előtti vetítésen!

Nemrég beszámoltunk róla, hogy az ismert magyar sorozat augusztus 1-től tengerentúli vizekre evez, most pedig ismét izgalmas hírt tudunk megosztani veletek. A Wellhello-nak köszönthetően a sorozat rajongói premier előtt megnézhetik az új évad első részét az Akvárium Klubban, sőt, még egy #elnöki bulit is szerveznek a srácok. A jó hír pedig az, hogy te is ott lehetsz!

Fluor és Diaz az HBO kultsorozata, az Aranyélet október 14-én induló befejező évadához időzítve különleges bulit szerveznek október 12-én. A koncerttel egybekötött vetítésen a kiválasztottak ingyenesen vehetnek részt, hogy a Wellhello társaságában élvezhessék a harmadik évad első részének bemutatóját.

„Végre lett egy magyar sorozat, amely olyan magasra tette a lécet, amit nehéz lesz megugrania másnak. Nemcsak itthon, de a külföldi mezőnyben is. Világszínvonal!” /Fluor Tomi/

Mit kell tenned, hogy ott legyél az elnöki bulin?

Ha van nálad dollár meg euró, akkor nyugodtan tedd vissza a tárcádba, hiszen csak egy HBO GO voucher kódot kell igényelned itt, amivel 2 hónapnyi ingyen HBO GO hozzáférés mellett esélyt kapsz az eseményen való részvételre is. Sőt, a 350 leggyorsabb játékos garantáltan ott lehet a bulin, tehát érdemes sietni! Fluor és Diaz már nagyon várják, mindketten a sorozat nagy rajongói.

„Az Aranyélet egy olyan magyar sorozat, amire joggal lehetünk büszkék, mert világszínvonalú. Fordulatos, izgalmas, sosem unalmas, mindig meg tud lepni. Alig várom a harmadik évadot.” /Diaz/

Összegezve a nyeremény: részvétel a premier előtti vetítésen, koncert és egy extra hónap HBO GO hozzáférés INGYEN. (Üss három legyet egy csapásra!)

Regisztrálj, aktiválj, nyerj! Sok sikert!

Az esemény részleteiért katt ide!