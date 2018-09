Ismét lehet nevezni az Év Kutyabarát Helye Pályázatra

Ötödik alkalommal rendezi meg az ország legnagyobb kutyabarát aktivitását a Kutyabarát.hu. A kampány az elmúlt években nagy sikerre tett szert a kutyatartók és kutyabarát szolgáltatások körében. A turizmus és vendéglátó szektor felismerte, hogy érdemes nyitni a kutyások irányába, hiszen egy növekvő és hálás célcsoportot tudnak megszólítani. Az Év Kutyabarát Helye pályázat pedig az egyik legjobb alkalom arra, hogy egy hónapon keresztül – októberben – megmutathassák kutyabarátságukat.

Az ország első kutyabarát szolgáltatásait és helyeit összegyűjtő portál, a Kutyabarát.hu által megrendezett pályázat célja, hogy minden évben elismerést kapjanak azok a cégek, szolgáltatók, akik egy fontos társadalmi jelenséget ismertek fel: kutyánk családtag, társ és barát, akivel szeretnénk minél több időt eltölteni. Legyen szó nyaralásról, vacsoráról egy étteremben vagy éppen egy vásárlásról egy üzletközpontban – a kutyabarát szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások bővülő száma és kínálata a kutyás társadalom fejlődését, a felelős kutyatartás népszerűsítését segítik elő.

A pályázaton résztvevők nem csak egy fontos társadalmi ügyet képviselnek, de kiváló marketing és üzleti lehetőségeket is látnak a „nemes versenyben”, hiszen az ország közel egyharmadát, 3 millió embert szólíthatnak meg, mutathatják meg nekik magukat, kutyabarátságukat. Az Év Kutyabarát Helye díjazottjai pedig egy különleges, egyedülálló díjjal büszkélkedhetnek, mely marketing aktivitásukban kiemelt szerepet kaphat – egyben üzleti eredményeiket is növelheti.

2018-ban az együttműködő partnerek száma is bővült, és idén is a pályázat mellé állt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a felelős állattartás népszerűsítése érdekében. A pályázat nagykövete – ahogy számos Kutyabarát.hu kampánynak is – Barabás Évi, aki szintén elhivatott a felelős kutyatartás népszerűsítése mellett.

Idén több médiapartner csatlakozott – Funzine, Kreatív Online, Turizmus & Vendég, HR Power, Info Pont Magazin, Trend FM -, akik bizonyos kategóriákban különdíjakat is ajánlottak fel, melyek kiemelt megjelenési lehetőséget is biztosítanak oldalaikon. Továbbá a pályázat életében először új különdíj kerül átadásra, mely a „legkreatívabb kutyabarát kampány” névre hallgat és a Kreatív Online ítéli oda annak, aki a legegyedülállóbb módon, a legkreatívabban kommunikálja kutyabarát kampányát a pályázat szavazási ideje alatt.

A pályázat, mint minden évben állatmenhelyet is támogat: a Noé Állatotthon védenceinek kutyatápot juttatnak el, valamint a Kutyabarát.hu „Kakitündér nem létezik” nevű társadalmi kampányára is fordítanak a befolyt pályázati díjakból.

A nevezés, illetve későbbiekben a szavazás a www.azevkutyabarathelye.hu oldalon történik.

A nevezhető kategóriák:

– Étterem (Budapest / vidék)

– Kávézó (Budapest / vidék)

– Romkocsma / Pub / Borbár

– Cukrászda

– Szálloda

– Panzió / Vendégház

– Munkahely

– Bolt

– Kutyabarát üzletközpont