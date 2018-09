Mutatjuk az idei Színházak Éjszakája teljes programját

Szeptember 22-én újra a színfalak mögé kalauzolnak minket annak érdekében, hogy ne csak megismertessék, de még jobban megszerettessék velünk a fővárosi színházak titokzatos világát. Izgalmas programok sorából lehet majd választani, és egyetlen karszalaggal 200 színes program áll rendelkezésünkre, csak bírjunk választani.



Nincs Színházak Éjszakája közönségtalálkozók, nyílt próbák és kulisszajárások nélkül, de meglepő újdonságokra is készülhetsz. Tánctanítással, színházi karaoke-val, versszínházzal, komplett előadásokkal és bizonyos produkciókból kimaradt jelenetekkel, műhelytitkokkal, színházi mesterségek bemutatójával, sőt vihar előtti csenddel, improvizáció-oktatással, színészsimogatóval, és színházi rapid randival várják majd a látogatókat, sok más mellett.

Az idei év újdonsága, hogy a nézők jobban megismerhetik az intézmények színház-pedagógiai tevékenységét. A Színházak Éjszakája továbbá idén először összefogott a Green Go-val, Budapest első elektromos autómegosztó rendszerével fogott. Az előző években tömegközlekedési eszközök, bicikli és gyalogos útvonalak igénybevételére biztatták az érdeklődőket, most azonban GreenGo transzfereket biztosítanak 18 órától egészen éjfélig. Az autókat a Vígszínháznál és a Madách Imre úton lehet majd megtalálni. A karszalaggal rendelkező utasokat a GreenGo sofőrei a kiszemelt színházhoz szállítják.

Tervezz!

Egyik program jobb, mint a másik, milyen kár, hogy egyszerre nem lehetünk több helyen. Hozd ki a legtöbbet a Színházak Éjszakájából, tervezz előre! Ha időben átnézed a programot és kiválasztod a legszimpatikusabbakat, több helyre is eljuthatsz. Csak, hogy néhány opciót említsünk: ott lehetsz például a Bartók Béla úti Karinthy Színház nagyszínpada előtt, ahol 15.00 órától a Csengetett, Mylord? c. sorozat szinkronizálásának kulisszatitkai mögé engednek betekintést, és ha elég gyors vagy, 17.00 órára az Örkény István Színházba érsz, ahol Mácsai Pál a színház népszerű színészeivel, egyik rendezőasszisztensével, színpadmesterével, öltöztetőtár-vezetőjével, fodrásztár-vezetőjével, és más, kulcsfontosságú pozíciót betöltő munkatársaival beszélget izgalmas kulisszatitkokról, egészen 22.00 óráig. Ha közben útba ejtenéd az Eurocentert, 20.00 -20.50-ig a Vidám Színpad Tökéletes Esküvő c. készülő darabjának próbafolyamatát veheted szemügyre, ahol 16.50- 17.30 között színészsimogatóval is várják a betérő színházrajongókat. A Radnóti Színház Így írtok ti c. darabját konkrétan a közönség mondatai keltik életre, így ha szívesen hallanád papírra vetett gondolataid kedvenc színészedtől, 18.00-19.00 óráig ott a helyed!

A 2018-as Színházak Éjszakája közel 200 programja idén is egyetlen karszalaggal látogatható. A korlátozott nézőszámú előadásokra érdemes előzetesen helyet foglalni szeptember 10-16. között, a Színházak Éjszakája honlapján. A teljes programot – színházakra bontva itt találod!

Imádjuk a kreatív ötleteket, jár a taps a programok kitalálóinak!

Forrás és részletes információk: www.szinhazakejszakaja.hu