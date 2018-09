Különlegesen ünneplik meg George Gershwin születésének 120. évfordulóját

George Gershwin születésének szeptember 26-i, 120. évfordulójára jelenik meg Karosi Júlia legújabb albuma, amelyen a népszerű, jól ismert dalok új, modern, különleges hangzásvilágban hallhatók a fiatal jazz énekesnő előadásában.

A lemezbemutató koncert 2018. szeptember 21-én 19 órakor kezdődik a Magyar Rádió Márványtermében, ahol – mint a lemezen – a Karosi Júlia Quartet és az RTQ vonósnégyes zenészei játszanak.

“Egyik legkedvesebb zeneszerzőm, George Gershwin dalai régóta meghatározóak számomra, hiszen rajtuk keresztül kezdtem jazz zenével foglalkozni. Gershwin világa hidat képez a klasszikus zene és a jazz között, s ebben a világban rendkívül otthonosan érzem magam.”

– vallja Karosi Júlia énekesnő, aki Várhatok még címmel állította össze Gershwin-estjét.

Az ősbemutató a Zeneakadémián volt, itt készült az élő lemezfelvétel is, a premiert pedig nagy sikerű koncertek követték szerte az országban. A 2018. szeptember 21-ére megjelenő lemezen a legismertebb Gershwin-dallamok mellett (Summertime, The Man I Love, I got rhythm…) helyet kaptak kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kompozíciók is (Fascinating Rhythm, Slap That Bass, He loves and she loves…), illetve még magyar szöveggel fölcsendülő dalt is hallhatunk. Így akik jól ismerik az eredeti Gershwin-dalokat, azok számára is tartogat bőven meglepetést az album és a 21-i lemezbemutató koncert.