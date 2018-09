Megdolgoztatnád a szürke agysejtjeid? – 5 Poirot-könyv, amivel megteheted

Szinte nincs ember, aki ne ismerné Agatha Christie (és talán az egész krimiirodalom) leghíresebb detektívjét, Hercule Poriot-ot. A híres magánnyomozó összesen 33 regényben és több tucatnyi novellában szerepel, történeteiből pedig megannyi filmes feldolgozás is készült.

Összegyűjtöttük azt az 5 örök életű poirot-s könyvet, melyekben a detektív szürke agysejtjei kifogástalanul dolgoztak és diadalittasan leleplezte a gyilkost. Akiknek pedig még ennyi sem lenne elég, ajánljuk a szeptember 15-én és 16-án megrendezett Agatha Christie Fesztivált, ahol minden kedvenc írónőnkről és világhírű karaktereiről szól majd.

Az Ackroyd-gyilkosság

Az 1926-ban megjelent Ackroyd-gyilkosság hozta meg Agatha Christie számára a hírnevet. Hogy miért? Azért, mert ezzel a krimijével felrúgta a műfaj addigi szabályait. A történetben Poirot úgy dönt, felhagy a nyomozói munkájával és vidékre költözik, hogy dísztököt termeszthessen. Igen ám, csakhogy mint kiderül, a dísztökökhöz semmi érzéke nincs, ellenben a gyilkosság még ezt az isten háta mögötti kis települést sem kerüli el. A falucska leggazdagabb lakosát, Roger Ackroydot ölik meg, s mint arra Poirot hamarosan rájön, igen sok embernek volt indítéka a bűntett elkövetésére…

Gyilkosság az Orient Expresszen

Bár az Orient Expressz ma már nem közlekedik, a neve aligha lehet ismeretlen bárki számára – és ezt leginkább Agatha Christie híres könyvének köszönhetjük, melyből tavaly egy új filmadaptáció is készült a rajongók legnagyobb örömére. A híres vonaton egyébként maga Christie is sokat utazott, többek között akkor, amikor a mezopotámiai ásatásokon dolgozó második férjét meglátogatta. A könyvben a vonat útját egy hóvihar akadályozza, így az expressz kénytelen egy helyben vesztegelni. Míg éjszaka látszólag mindenki békésen alszik, a sötétség leple alatt meggyilkolják a vonat egyik legkétesebb kinézetű utasát, akiről hamarosan kiderül, hogy sötét titkokat rejt a múltja. Aggodalomra semmi ok, Poirot ezúttal is megoldja a rejtélyt.

Halál a Níluson

Agatha Christie könyveiben szinte megelevenedik a két világháború közötti és utáni angol társadalom, a békésnek látszó, mégis feszültségekkel teli angol vidéki élet. Ez az írónő tucatnyi történetéhez választott Angliánál sokkal egzotikusabb helyszín. Egyik novellája például az általa kitalált “Hercoszlovákiában” játszódik, de az ókori Mezopotámiában, vagy az írónő korának Egyiptomjában is íródtak krimijei. Utóbbira példa a Halál a Níluson is, ahol Linnet Ridgewayt éri utol a végzete. A nő gyönyörű és gazdag volt, olyan, aki után futnak a férfiak, akikkel később a bolondját járatja – nem is csoda, ha rengeteg ellensége és irigye akadt. Az egyik annyira megutálta a femme fatale-t, hogy a gyilkosságtól sem rettent vissza…

A könyvből készült filmet az Agatha Christie Fesztivál filmklubján is megnézheted. Jegyekért kattints ide.

Macska a galambok között

Ennél a könyvnél az inspiráció az írónő magánéletéből jött. Agatha Christie egyetlen lánya, Rose ugyanis egy ahhoz hasonló leányiskolába járt, mely az írónő Macska a galambok között című regényében szerepel. A Minerva leánynevelő intézetnek a tanévben egy “sztárhallgatója” is akad, ő Shaista hercegnő, aki egy keleti országból érkezett. Talán neki köszönhető, hogy sorra rejtélyes gyilkosságok rázzák meg a patinás iskola falait? Egy talpraesett diáklány végül úgy dönt, nem hagyja annyiban a nyugtalanító helyzetet és kiszökik az iskolából, hogy felkeresse Hercule Poirot-t, akitől segítséget kér.

Függöny

Az írónő a két világháborúban két könyvet is írt, melyeket sokáig a széfjében őrzött. Az egyik, a Szunnyadó gyilkosság Miss Marple, a másik, a Függöny pedig Poirot utolsó esete. A könyveket csak több évtizeddel később, az 1970-es években adták ki, az írónő akaratának megfelelően, a krimik bevételét pedig Christie lánya és egyetlen unokája kapta meg.

A Függöny abban a stylesi udvarházban játszódik, mely az írónő első, 1918-ban megjelent könyvének, A titokzatos stylesi esetnek is helyszínt adott. Poirot több évtizeddel később azért tér vissza az azóta panzióvá alakított épületbe, hogy leleplezzen egy mindeddig az igazságszolgáltatás elől sikeresen elmenekülő sorozatgyilkost. A könyv krimiként is izgalmas olvasmány, a Christie-rajongók számára azonban ennél sokkal több. Poirot utolsó esete egyben egy megható történet is, melyben utoljára találkozhatunk kedvenc mesterdetektívünkkel.

Ha te is Christie-rajongó vagy, te sem hagyhatod ki az írónő születésnapján, vagyis a szeptember 15-én valamint 16-án rendezett Agatha Christie Fesztivált, ahol filmklubbal, kerekasztal-beszélgetésekkel és színházi előadással is várnak.

Részletekért kattints ide.