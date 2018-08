Óvd a környezetet, szerezz ingyen vászontáskát!

A műanyag lebomlása közel 500 évig tart, az abból keletkező hulladék tehát komoly problémát jelent. Augusztus 25-én ismét kis lépést tehetsz a környezetvédelemért; a Jófogásnak hála ingyen juthatsz vászontáskához, hogy soha többet ne kelljen műanyag szatyrot vásárolnod!

Összehajtogatható, kis helyen elférő, menő vászontáskára cserélhetsz 10 otthon őrizgetett szatyrot, amit valószínűleg egy-két alkalommal használtál csupán, és amúgy is csak a fiókod mélyén hánykolódna. A WestEnd City Center Millenium udvarában 11 és 19 óra között válthatod be összegyűjtött bevásárlótáskáid, akár húszat is, ha a Jófogás plüss kabaláját, Zsozsót is hazavinnéd a vászontáska mellé. Sőt, a helyszínen a Creator Nyitott Műhelynek hála újrahasznosított tárgyakat készíthetsz PET palackból!

Az esemény részleteit itt találod! Ha kíváncsi vagy, hogyan teheted műanyagmentessé az életed, olvasd el korábbi cikkünket!