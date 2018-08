Augusztusi koncertek a Pesti Vigadóban

Repül az idő, máris az év nyolcadik hónapját tapossuk! A kulturális kikapcsolódásról augusztusban is gondoskodik a Pesti Vigadó, hogy ne teljen el nyári hónap remek programok nélkül.

Budapest Gálakoncert (augusztus 18, 25.)

A magyar zenekultúra meghatározó műfajait vonultatja fel a két időpontban megrendezésre kerülő program, amely egyedülálló sokszínűségével garantáltan elvarázsolja a közönséget. A leghíresebb magyar vonatkozású örökzöldek mellett a 19. század történelmét idéző operett irodalom kellemes melódiái csendülnek fel, de a cigányzene is méltón képviselteti magát. A szereplők között a világhírű Budapesti Operettszínház szólistái, balettkara, valamint a Duna Szimfonikus zenekar is színpadra lép, ahogyan a Virtuózok c. műsorban nagy sikerrel szereplő fiatal tehetségek is. A műsorról, valamint a jegyárakról bővebben itt olvashatsz.

Mátyás király köztudottan jelentős szerepet töltött be a hazai reneszánsz elterjedésében. A humanista uralkodó nyitott volt más országok kultúrájának megismerésére, és lépéseket tett annak érdekében, hogy meghonosíthassa azokat a királyi udvarban. A kedvére hívott művészek között bőven akadt zenész, akiket Mátyás király állítólag a kontinens legtehetségesebb hangszer-virtuózai közül választott ki. Az itáliai, németalföldi és hazai impresszió együttes jelenlétéből olyan zeneszerzők kerekítettek dalokat, mint Pietro Bono, Pierre Vidal, Johannes Stocken és Clemens non Papa, akiknek műveit most a Custos Consort régizene együttes tolmácsolásában hallhat a közönség.

Közreműködők:

király Nóra (középkori hárfa, ének)

Szászvárosi Sándor (viola da gamba)

tokodi Gábor (lant)

Sipos Csaba (ütőhangszerek)

Jegyár: 2.900 HUF

A zenei programokon kívül az idegenvezetésre is érdemes benevezned. Ismerkedj meg jobban a lenyűgöző épülettel, miközben végigkalauzolnak eldugott szegleteiben.