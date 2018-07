Randiötletek, ha elmenekülnétek a kánikula elől

Ha esik, ha fúj, Budapesten számtalan program közül választhattok, függetlenül attól, hogy milyen környezetben szeretnétek együtt eltölteni néhány kellemes órát. Velünk a nyári hőség sem görgethet akadályt elétek! Ha már otthon is szaunához hasonló hőmérsékletet mértek, olvassátok el 5 tuti tippünket, és irány a város!

Cinema City VIP

Az Aréna légkondicionált mozitermei közül kiemelkednek a nemrég felújított VIP rész (ide kattintva elolvashatjátok korábbi cikkünket), amelyben új értelmet nyer a „filmnézés extrákkal” kifejezés. A jegy mellé járó korlátlan fogyasztásnak hála az előadás előtt helyben készült, olasz séf által megálmodott finomságok várják, hogy villára tűzzétek őket a hangulatos lobbyban, majd állítható hát- és lábtámlákkal ellátott bőrfotelekbe huppanva élvezhetitek a kiválasztott filmet. Természetesen a rágcsálnivalókat is biztosítják, hogy tényleg különleges élménnyel távozhassatok. Apropó, augusztus 31-ig nyerhettek is a jegyvásárlással, a részletekről bővebb információt itt találtok.

Az Alkotás utcai bowling-komplexum remek választás, ha gyertyafényes ebéd vagy vacsora helyett mozgalmas programra vágytok, akár a barátaitok társaságában. A modern teremben ugyan hamar elrepül az idő, garantáltan jól fogtok szórakozni és maradandó élményekkel távoztok. Játék közben frissítsétek fel magatokat az isteni nyári koktélok, sörök és hűsítő limonádék valamelyikével, ha pedig megéheznétek, válasszatok az ínycsiklandó harapnivalók közül, amelyeket a hangulatos bár részben fogyaszthattok el.

ICEBAR Budapest

Lehűtenétek magatokat? Jobb helyet el sem tudnánk képzelni a cél érdekében, mint a Váci utcai jégbárt, ahol kristálytiszta jégből készített szobrok és ízletes jeges koktélok mellett bújhattok össze. Stílszerűen jégbútorokon foglalhattok helyet, és jégből készült poharakból kortyolhatjátok a frissítő nedűket. Különleges sarkköri élmény vár rátok, és biztosan állíthatjuk, hogy eszetekbe sem fog jutni a kánikula. Vegyétek célba a Dunától kőhajításnyira megtalálható egységet, és ahogyan a hely szlogenjében is olvasható: Have an Ice Day!

Irgalmasok Veli bej Fürdője

A turisták helyett nagyrészt helyiek környékezik meg a budai fürdőt, ami afféle rejtett ékköve a hazai termálfürdők népes táborának. Méretének köszönhetően sokkal meghittebb hangulatban tölthetitek itt az időt, mint a főváros nagyobb fürdőhelyein, ráadásul a hely magával ragadó hangulata sem mellékes érv, ha romantikáznátok. A fürdőben különféle, frissítő hőmérsékletű medencékben vészelhetitek át a napot, miközben kinn 30 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála. Teljesen baráti áron lehet bejutni, továbbá nincs tömeg, ami szintén óriási előny. Az aktuális nyitvatartás miatt kövessétek a fürdő közösségi oldalát, mert előfordulhatnak változások.

Dolcissima

Édes kényeztetés és hűsítő finomságok egyben? Az olasz gasztronómiától megszokott profizmus és szenvedély érezhető a budai cukrászda minden süteményén és fagylaltján, amelyek közül szinte lehetetlen csupán egyet választani. A hely hangulata, a berendezés, és a kedves kiszolgálás rabul ejti a szíveket, miért ne lenne tökéletes helyszín egy meghitt randevúhoz? Ha minket kérdeztek, a cannoli és a pisztácia-ricotta torta is megér egy misét! Különleges alkalmakra és a szürke hétköznapok feldobására egyaránt remek opció, a legjobb pedig, hogy alakkímélő ajánlatok közül is lehet választani, mert cukormentes, és paleo édességek is szerepelnek a kínálatban.