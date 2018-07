Színház, jazz, irodalom és kertmozi vár hétvégén a Balatonnál

Jazz és a Bor Fesztiválja, Petri György-est, Jónás Vera Duó, Szőke András, Dés László Nagy utazás koncertje és Molnár Ferenc sikerdarabja, A testőr. A Kultkikötő soron következő, negyedik hétvégéjén is gondoskodik a kulturális programokra szomjazó nyaralók és a Balaton-környékén élők szórakoztatásáról. Nemzetközi színvonalú produkciók, a legnagyobb nevettetők, valódi zene, kertmozi, díjnyertes gyerekprogramok, komoly és könnyed színházi darabok, különleges előadóestek.

XIX. Jazz és a Bor Fesztiválja

Balatonboglár, 2018.07.11-14.

Ahogy 19 éve mindig, ezen a nyáron is lesz Jazz és a Bor Fesztiválja Balatonbogláron. Július 11-14. között, esténként igényes jazzkoncerteket hallgatva kortyolhatjuk a finomabbnál finomabb borokat a mediterrán hangulatú udvaron. Lesz itt fúziós-alternatív könnyűzene, pszichedelikus rockkal keveredő könnyűzene, improvizáció, a leghíresebb jazzdalok, filmslágerek, magyar és nemzetközi örökzöldek. A családbarát programra a 14 év alatti gyerekek ingyen mehetnek be, a koncertek pedig este 8-kor kezdődnek. A négy nap alatt a hazai zenei élet meghatározó alakjai, nemzetközi szinten is ismert zenekarok és zenészek lépnek fel – többek között a G-townfellowship, a Fekete-Kovács Kvintett, a One Side, a Kaltenecker – Markó Duó, a Mörpava, a Balázs Elemér Group, a Banda Zeitun (Baleár-Szigetek), és a Náray Erika Quintet. A nívós koncertek alatt pedig finom borokat kóstolhatunk: többek között kitelepül a helyszínre a Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet (Balatonboglár), a Hujber Pince (Balatonboglár), a Légli Szőlőbirtok (Balatonboglár) és a Konyári Pincészet (Balatonlelle).

Kezdhetek folytatódni – Pál András és Rozs Tamás Petri György-estje

Balatonföldvár, 2018.07.12. 20.30

“Mikor nem írok verset: nem vagyok” – írta Petri György, költőként, ahogy a színész sem színész, ha nem játszik épp, csak úgy, mint a csellista, ki hangszere nélkül csupán egy bárpultnál fészkelődő ujjpercegés. Legyen már egy este, ahol Petri is van, meg az összes többi nő, nem csak Mari, meg van egy élő színész, s hangra pendül a csellista is. Legyen egy este, ahol az ember is nézővé válhat, ülhet és figyelhet egy asztalnál, annak két oldalán, és mindezt azért, hogy eljussunk az est végére, mikor elmondhatjuk, hogy volt egy este, ahol Petri is volt.

A költőt június 12-én a balatonföldvári Kultkikötőben Pál András, színész és Rozs Tamás, csellista idézi meg a Radnóti Színház és az Ördögkatlan Fesztivál Produkció közös, Kezdhetek folytatódni című előadásában. A darabot Valcz Péter rendezte.

Jónás Vera Duó

Badacsony, 2018.07.12. 21.00

Június 12-én újabb nemzetközi színvonalú koncertnek lehetünk szem- és fültanúi a badacsonyi frissTeraszon, a Jónás Vera Duó jóvoltából. Jónás Vera személyes könnyűzenét játszik, amely a koncertjein magával ragadja a közönséget: hol táncolnivaló, máskor megnyugtató dallamokon, valamint a szavakon túl is jelentéssel bíró szövegeken keresztül szinte belelátunk a színpadon lévő frontember lelkébe. Vera karizmatikus egyénisége a dalokban, valamint a színpadi jelenlétében is sugárzik a közönség felé, akik nem is tudják kivonni magukat bűvköréből a koncert után még hosszú ideig. A Fonogram-, és Artisjus Junior-díjas zenekar népszerűségét az is mutatja, hogy már több sikeres nemzetközi turnén és egy teltházas Müpa koncerten is túlvannak.

Szőke András estje

Balatonfenyves, 2018.07.12. 21.00

„Az én történeteimben kevesebb a nevetés. Engem a hétköznapokban fellelhető abszurditás érdekel. Amikor látunk valakit egy tető fölött lebegve sétálni, és kiderül, hogy napelemeket szerel a másik oldalon. Ha ennek következtében megjelenik a nevetés, annak is nagyon örülök” – vallja Szőke András. A filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr és színész, az underground filmkészítés legismertebb alakja idén nyáron a balatonfenyvesi Kultkikötő közönségét július 12-én szórakoztatja majd a picit abszurd és szürreális humorával. Az est garantált frissítőt jelent majd a tikkasztó nyári estén.

Nagy utazás – Dés László koncertje

Balatonföldvár, 2018.07.13. 20.30

A sokféle zenei tehetséggel és kimeríthetetlen invenciókkal rendelkező Kossuth-díjas zeneszerző és előadóművész, Dés László nevéhez számtalan népszerű dal, színpadi és filmzene, jazz formáció fűződik. Dalait, slágereit nap, mint nap játsszák a rádiók, musicaljei bemutatásuk óta műsoron vannak itthon és külföldön, egyedi szaxofon-hangját nemcsak a jazzrajongók, hanem a pop és rockzene kedvelői is évtizedek óta hallgatják és szeretik. Dalai, szaxofonjátéka, musicaljei, filmzenéi és kortárs darabjai több mint negyven szerzői lemezen és hat DVD-n hallhatók, láthatók. Dés a művészet legkülönbözőbb területein hozott létre maradandót, zeneszerzőként és előadóként egyaránt.

A zeneszerzői munkák (A Pál utcai fiúk, Vágy villamosa – balettzene komponálása) nagyon lekötötték az elmúlt 3 évben, de most hosszas várakozás után végre megszületett ez a várva várt koncert, amelyen saját dalait adja elő, elsősorban a popzene műfajából. Június 13-án a Kultkikötőben lesznek színdarabokból és filmzenékből slágerré vált szerzemények, régi és új zenei gyöngyszemek. Az új dalok mellett természetesen hallhatja majd a közönség a Nagy utazást, a Vigyázz rámot, a Legyen úgyot, de a Férfi és Nő és az Átutazó produkcióból is elhangzanak természetesen dalok, ezúttal új interpretálásban.

Dés a koncerten számos zenei meglepetésre készül, kivételes tehetségű muzsikusok közreműködésével. A Kultkikötő koncertjén vendégként a kiváló énekesnőt, Tóth Verát köszönthetjük.

A testőr – Kecskeméti Katona József Színház

Balatonföldvár, 2018.07.14. 20.30

„Molnár Ferenc a színpadon színházat csinál.“ – írja Ignotus korabeli kritikájában A testőrről. Igaz, ami igaz, az író olyan ügyesen, olyan játszi könnyedséggel hiteti el a nézőkkel, hogy bizony van olyan, hogy egy feleség nem ismeri meg a férjét, csak azért, mert az álruhát hord, ahogy a darabbeli színész és színésznő hitetik el egymással, hogy lehetnek boldogok. És ha mi elhisszük, hogy lehetnek boldogok, akkor azok is lesznek! A maguk furcsa, bolondos, molnárferenci módján szeretik egymást, és ha már megcsalásra kerül a sor, akkor is gondoskodnak arról, hogy egymással csalják meg egymást… csak még előtte: legyen bonyodalom! Legyen igazi színház!

Erről a balatonföldvári Kultkikötőbe, június 14-én a Kecskeméti Katona József Színház társulata gondoskodik. A Cseke Péter által rendezett darab főszereplője Kocsis Pál, és Märcz Fruzsina.

Gyerekszínházi előadások

Balatonföldváron:

Júl. 13. (P) 11:00 A Nap és a Hold meséi (Színes Falu Csoport)

Júl. 14. (SZO) 11:00 A háromágú tölgyfa tündére (Fabók Mancsi Bábszínháza)

Júl. 15. (V) 11:00 A Nap és a Hold meséi (Színes Falu Csoport)

Balatonbogláron:

Júl. 15. (V) 11:00 A háromágú tölgyfa tündére (Fabók Mancsi Bábszínháza)

Balatonfenyvesen:

Júl. 10. (K) 11:00 Hamupipőke (Majoros Ági Bábszínháza)

Júl. 13. (P) 11:00 A háromágú tölgyfa tündére (Fabók Mancsi Bábszínháza)

Júl. 14. (SZO) 11:00 A Nap és a Hold meséi (Színes Falu Csoport)

Kertmozi a Kultkikötőben

A színházi előadások, a koncertek és a gyerekprogramok mellett a filmművészet szerelmesei is megtalálhatják számításaikat a Kultkikötőben: 2018. június 24-től augusztus 12-ig minden vasárnap este 9-kor könnyed, nyáresti kultfilmekkel várják a közönséget Balatonbogláron. A Kultkikötő KertMoziban olyan klasszikus filmeket vetítenek, mint a Whiplash, a Vademberek hajszája, a The Brothers Bloom, a Lopott szépség, vagy az Ave, Cézár. A belépés ingyenes.