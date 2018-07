Az angol beteg lett az elmúlt ötven év legjobb könyve

Michael Ondaatje Az angol beteg című regénye lett a legjobb irodalmi alkotás az utóbbi öt évtized Man Booker-díjas művei közül.

Az Arany Man Booker-díj győztesét vasárnap jelentették be a Man Booker 50 Fesztivál zárórendezvényén a londoni Royal Festival Hallban. Az abszolút győztest közönségszavazással választották ki a Man Booker-díj eddigi nyertesei közül a rangos brit irodalmi elismerés alapításának 50. évfordulója alkalmából.

A szavazáshoz öttagú zsűri válogatott ki az eddigi 52 győztes közül minden évtizedből egy-egy irodalmi művet. A testület tagjai egy-egy évtized nyertes munkáit olvasták újra, hogy a legjobbat kiválasszák.

Robert McCrum, a The Observer szerzője a hetvenes évekből V. S. Naipaul művét, az In a Free State-et, Lemn Sissay költő a nyolcvanas évekből Penelope Lively művét, a Moon Tigert, Kamila Shamsie regényíró a kilencvenes évekből Az angol beteget, Simon Mayo rádiós a 2000-es évekből Hilary Mantel Farkasbőrben című alkotását és Hollie McNish költő a 2010-es évekből George Saunders Lincoln és a bardo című könyvét jelölte a Golden Man Booker-díjra – ismertette a The Guardian.

Az öt döntős könyvre aztán a közönség egy hónapig szavazhatott a Man Booker honlapján.

Az angol beteg magával ragadó regény – költői és filozofikus -, megérdemelten nyerte el az Arany Man Booker-díjat.

– mondta el Helena Kennedy, a Man Booker Alapítvány elnöke.

Hozzáfűzte, a díj értékét tanúsítja, hogy az elmúlt fél évszázad díjnyertes műveit még mindig újra és újra nyomtatják.

Az angol beteg egy elhagyatott olasz villában kezdődik a második világháború végén, ahol az ápolónő, Hana egyetlen megmaradt sérültről gondoskodik. A kigyulladt repülőről megmenekült, felismerhetetlenségig megégett, ismeretlen angol beteg lázálmaiban fájdalmas múltjával viaskodik.

Hanának csupán egy tragikus szerelem történetének jegyzeteivel ellátott Hérodotosz-kötet nyújt némi segítséget a beteg múltjának megfejtéséhez, amit a beteg holmija között talál.

Michael Ondaatje a világ egyik legjelentősebb írója, munkái írók és olvasók nemzedékeire voltak hatással. Bár regényeit ismerik a legtöbben, költeményeket is ír, memoárja is megjelent, továbbá filmekben is dolgozott.

Kamila Shamsie kiemelte, a kötet azon ritka regények közé tartozik, amelyek “az ember bőre alá hatolnak”, arra ösztönzik, hogy újra és újra olvassa el, s az élmény mindig új és újabb meglepetést és örömöt szerez.

Tökéletesen mozog az epika és az intimitás között – az egyik pillanatban a sivatag végtelenségét látjuk, a másikban a nővér egy szilvát tesz a beteg szájába. Kevés regény érdemli meg azt a dicséretet, hogy hatása átformálja az embert. Ez megérdemli.

– fogalmazott Shamsie.

Michael Ondaatje az ünnepségen arról beszélt, hogy sohasem olvasta újra a regényt. “Egy percig sem gondolom, hogy ez lenne a legjobb könyv a listán, különösen mivel azon korunk egyik olyan mesterének műve szerepel, mint V. S. Naipaul vagy olyan alkotások, mint a Farkasbőrben. Gyanítom és valószínűleg én tudom a legjobban, hogy Az angol beteg némiképp ködös és zavaró hibák vannak benne” – fogalmazott az író.

Az angol beteg 1992-ben kapta meg a Booker-díjat nagy vitát követően, amelynek eredményeként két győztest is hirdettek: Michael Ondaatje mellett Barry Unsworth is nyert. A műből Anthony Minghella rendezésében 1996-ban készült film. A produkció 9 Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és a legjobb rendező díját.

Forrás: MTI