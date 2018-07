Idén augusztusban egy rendkívül izgalmas koncepcióval indul Magyarország első különleges “erdőfesztiválja”, az OHMYDEER.

Az augusztus 31. és szeptember 1. között megrendezésre kerülő fesztiválnak a nagy nevek mellett a nem mindennapi helyszín ad plusz töltést. A most induló, kétnapos nemzetközi fesztivált gyönyörű környezetben, Zala megyében, a Nagykanizsa mellett fekvő Csónakázó-tó partján és az Alsóerdőben rendezik meg, ahol a populárisabb nagyszínpad mellett egy kifejezetten érdekesre sikeredett másik színpadot is összehoztak a szervezők Forest Stage néven.

“Murafölde Zala megye és Magyarország legerdősebb vidéke. Itt még a Vadak az urak.”

Ezen központi gondolat mentén kerül idén első alkalommal megrendezésre az OHMYDEER Fesztivál augusztus 31-én és szeptember 1-én, gyönyörű természeti környezetben. A díszletet az egyik színpadhoz a csaknem 2 km hosszú tó partja, míg a másik erdei színpadhoz a csodálatos erdőség és a Dunántúl legmagasabb kilátója adja. A természetes környezeten kívül vizuális világában is egyedi eseményre számíthatunk, LED-ek, érdekes vetítések és dekorációs megoldások formájában.

A szándékoltan populárisabb nagyszínpad egyik legismertebb fellépője a világhírű triphop duó, a MORCHEEBA (UK), akik júniusban megjelent új lemezüket mutatják be a fesztiválon, egyetlen magyaroszági turnéállomásként. A másik most bejelentett külföldi zenekar, a szintén alternatív brit rockbanda, a TOPLOADER lesz, a „Dancing in the Moonlight” c. slágerének szerzői. Rajtuk kívül a nagyszínpadon lép még fel ÁKOS, a WELLHELLO, a Blahalouisiana, a Hősök, Szabó Balázs Bandája és a 30Y.

A fesztivál igazi érdekessége a nagy fellépők mellett, hogy a szervezők nagyon izgalmas programot hoztak össze az ún. Forest Stage-re. Itt lép fel dj set-jével a napjainkat meghatározó német elektronikus zene kiemelkedő alkotója, a tavaly ősszel feloszlott Moderat oszlopos tagja, az APPARAT (GER). Itt lesz látható többek közt a holland chill elektronika neves képviselője, a Harm Coolen és Merijn Scholte Albers által alkotott formáció, a WEVAL (NL) is.

Mellettük a legfrissebb hazai zenekarok és DJ-k krémjét is megtalálhatják a fesztiválozók. Többek között koncertet ad a Middlemist Red, az idei Primavera-n egyedüli magyarként fellépő Dope Calypso (aki egyben a fesztivál dalát is biztosította), a magyar elektronikus zene egyik ikonja, a Žagar is live műsorral készül, valamint a Fran Palermo, a Run Over Dogs, a Mayberian Sanskülotts, a The Keeymen, a The Nobody Elses, a Panel Surfers, Somló Dávid, elektronikus vonalon pedig Akos V, a Route 8, Galactic Jackson, illetve Soundbank.

“A minőségi zene Délnyugat-Magyarországnak is jár, a muraföldi erdőség a nagyvárosiaknak is jár”

– így szól a fesztivál hitvallása.

Ez a szándék a programban és az üzleti koncepcióban is kitapintható, hiszen a nagyszínpad ismertebb, nagyobb tömegeket megmozgató előadóinak köszönhetően tudja a fesztivál megengedni magának, hogy a fővárostól 200 km-re olyan Nyugat-Európában ismert, érdekes fellépőket is elhozzon, amelyre korábban nem volt lehetőség.

A természetközpontúság nem csupán a helyszínválasztásban nyilvánul meg a szó szoros értelmében, de a szervezők mindent megtesznek, hogy lehetőség szerint minél több környezetbarát megoldást alkalmazzanak úgy, mint lebomló pohár, szelektív szemétgyűjtés vagy elektromos autók a fesztivál helyszínén.

Az induló új, nemzetközi fesztivál augusztus végén színvonalas nyárzáró vagy őszi szezonindító hétvégi program lehet, amelyre a szervezők szeretettel várnak mindenkit a Balaton nyugati végétől az M7 autópályán mindössze negyedórányira található nagykanizsai „Fesztiválerdőben”.

Állat lesz? Vadállat.

Oh, my deer.