Új énekessel bővül a Budapest Bár a holnapi nagykoncerten

Teljes csapattal, sőt, új énekesnővel lép fel a Budapest Bár a Budapest Parkban! A legnagyobb szabású nyári koncertjén a Farkas Róbert vezette Budapest Bár zenekar az összes állandó énekessel, vagyis Behumi Dórival, Ferenczi Györggyel, Frenkkel, Keleti Andrással, Kiss Tiborral, Kollár-Klemencz Lászlóval, Lovasi Andrással, Mező Misivel, Németh Jucival, Rutkai Borival és Szűcs Krisztiánnal érkezik. A koncert különlegessége, hogy itt debütál a csapattal Budapesten Tóth Vera, a Budapest Bár legújabb tagja.

A csapatnak régi vágya volt, hogy a férfi tagok mellett több énekesnő is szerephez jusson. A különleges repertoár és az érzékeny csapatmunka miatt nagyon sok szempontot kell figyelembe venni egy új énekes meghívásához, így Farkas Róbert, a zenekar vezetője hosszas gondolkodás után döntött úgy, hogy felkéri Tóth Verát. Így mesélt az elhatározásról: “Régóta figyeltem a csodálatos hangú énekesnő pályáját. Nagyon szeretem a hangját, a színpadi kisugárzását. Fiatal kora ellenére kacskaringós pályát járt be, a megasztáros berobbanás után el is tűnhetett volna, de mindig új utakat keresett, kitartó volt, és messziről látszik, hogy imádja a zenét! Megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásunkat!”

Tóth Vera elmondta, “Évek óta figyelem a Budapest Bár mozgását, zenéjét, koncertjeit. Bár szeretem a zenei életemet, titkon mindig sóvárogva néztem a plakátokat, hátha egyszer én is rajta leszek majd, azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül. Az első szó, ami róluk eszembe jut, az a minőség. Magas művészeti értékeket hordoz, nem csak a tagok, hanem a hangszerelések és a dalválasztások miatt is. Bátor vállalkozás akár korabeli magyar dalokhoz, külföldi slágerekhez, vagy például ismert sanzonokhoz nyúlni azután, hogy sokan megtették már.

Kiváló muzsikusokból, megbízható, helyes, kedves emberekből áll, egy erős hátországgal megáldva, ami kialakít bennem egy családias érzést.

A tagok egytől-egyig ódákat zengenek egymásról, a közönségről és a koncertekről. Nekem ebbe a bandába bekerülni egy teljes vérátömlesztést jelent. Kérdéseimre válasz, a szakmai sikereim egyik legnagyobb visszaigazolása, ami évek óta történt velem. Szomjazom a fejlődésre, a tanításokra, a változásra. Az, hogy tagja lehetek a Budapest Bárnak, az maga a csoda az életemben. Azóta újra teljesnek érzem magam, alig várom a próbákat, a koncerteket, a közös élményeket. Azt hiszem, ez a fejezet lesz életem egyik legemlékezetesebb időszaka. Rég vártam már ennyire valamit. Rengeteget jelent a bizalom, amit megelőlegeztek nekem. Ígérem, rászolgálok majd erre a baráti fogadtatásra.”

A zenekar 2017. decemberében ünnepelte 10. születésnapját – ebből az alkalomból összegeztek és megújultak: Best of lemezükkel összefoglalták a múltat, és megszületett a Budapest című, új hangvételű lemezük. A tavalyi Budapest című lemez nemcsak azért különleges, mert szinte minden dal a fővárosról szól, hanem azért is, mert a számos feldolgozás után túlsúlyba kerültek az új, saját dalok – ezekből is mutatnak jó néhányat, de válogatnak régi kedvencekből is.

A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. Az együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár tizenegy énekessel, teljesen egyedi felállásban működik – talán épp ezért lett mára a legkeresettebb koncertzenekar, fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres fellépője. A Budapest Bár védjegyévé vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra – ezzel megteremtve egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait.

Farkas Róbertnek eredeti szándéka pontosan az volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva és megújítva a régi hagyományokat. A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat, és a fiatalok kultúrájának részévé. Számos régi dalt leporoltak, elfeledetteket élesztettek újra, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben pedig számos új dalt is írtak. Korok, kultúrák, stílusok és korosztályok találkoznak produkcióikban – talán ezért is szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt az együttest, amely mára többgenerációs kedvenccé vált.

A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok között és kiszakít a mindennapokból.

