Ők lesznek idén az EFOTT sztárjai!

Július 10-én újra menő koncertektől lesz hangos Velence környéke. A július 16-ig tartó banzájon népszerű hazai előadók (Margaret Island, Punnany Massif és sokan mások) mellett több világsztár is tiszteletét teszi. A fesztivál -1- napján egyebek mellett Welcome Party és VB közvetítés várja a látogatókat, akiknek akusztikus koncertekkel is kedveskednek. Megpróbáltuk kiválasztani az elkövetkező napok kedvenceit, de egy ilyen remek lineup mellett nem volt egyszerű dolgunk. Nézzük meg együtt, kik lépnek színpadra a 6-napos fesztiválon!

Jessie J – július 12. (T-Systems Nagyszínpad)

A brit popénekesnő a szó szoros értelmében vett színes egyéniség, akit vagány megjelenésén kívül fülbemászó slágereiről ismerünk. A Nobody’s Perfect és a Domino c. dalok énekesnője most 4. albuma, a R.O.S.E. népszerűsítésére érkezik a velencei fesztiválra, ahol garantáltan hatalmas bulit csap, ahogyan tőle már megszokhattuk.

John Newman – július 13. (T-Systems Nagyszínpad)

A 28 éves angol énekes nem először jár hazánkban, a többszörös Brit Awards-jelölt korábban Zamárdiban és Budapesten is fellépett már. Bár imádjuk saját dalait, ki kell emelnünk John kollaborációit is. Ezekből bőven akadt a múltban, elég csak a Calvin Harris közreműködésével készült Blame, vagy a Rudimentallal közös Feel the Love c. dalokra gondolni.

Halott Pénz – július 14. (T-Systems Nagyszínpad)

A kontinens ismert popsztárjain kívül a magyar előadók miatt is érdemes Velencére látogatni. Néhány hónappal ezelőtt három hatalmas hazai arénát töltött meg rajongóival a pécsi illetőségű Halott Pénz, most azonban az EFOTT közönsége előtt bizonyítanak. A Fonogram-díjas zenekar esetében sem férhet kétség ahhoz, hogy ígéretes programnak néz elébe, aki a Halott Pénz koncertjén indítja a szombat estét.

Péterfi Bory & Love Band – július 15. (Rauch Mymusic Arena)

Ahol feltűnik a magyar alternatív rockegyüttes, ott kő kövön nem marad, de csakis a kifejezés legjobb értelmében véve. A frontasszony mindig legalább 200 fokon pörög, és zenekarával az időjárástól és helyszíntől függetlenül bárhol parázs bulit varázsolnak. Ott a helyed!

A programokat részletes, napi lebontásban itt találod! Ugye te is ott leszel?