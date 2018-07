5 sorozat, amiről nem érdemes lemaradnod a nyáron

Sorozatrajongók figyelem! Izgalmasnak ígérkezik a nyár: több kedvenc sorozatunk is új évaddal jelentkezik , de néhány újdonságot is megmutatunk, amiről semmiképp sem szabad lemaradnod. Íme, az az 5 sorozat, amire a Funzine szerkesztősége egész biztosan ráfügg majd a nyáron.

Készülj fel a brit felsőosztály alsó szintjére! Benedict Cumberbatch (Sherlock) játssza az arisztokrata Patrick Melrose-t, aki nagy utat jár be a traumatikus, bántalmazásokkal teli gyermekkorától az önpusztító felnőttkoráig. „Rengeteget szenved és rendkívüli utazáson megy keresztül – mondja a színész. – Áldozatból túlélővé, majd bajnokká válik, és az út a társadalmi rend vicces élveboncolásán keresztül vezet.” Az ötrészes sorozat Edward St Aubyn önéletrajzi ihletésű regénysorozatán alapul.

TV premier: július 7.

A viszony – 4. évad

Noah négygyermekes tanár és író. Alison fiatal pincérnő és feleség, aki egy tragédiát követően megpróbálja újra összerakni életét. A provokatív kapcsolatuk alakulását az egyes karakterek különféle nézőpontjaiból meséli el a sorozat.

TV premier: július 3

Gyilkos játékok

A sorozat az 1988-ban készült fekete komédián alapszik, és napjainkban játszódik. Veronica Sawyernek a Heathers nevű, nagyon különböző, ám egyformán gonosz tagokból álló lányklikkel gyűlik meg a baja. Veronica jó ember volt, amíg bele nem szeretett a város új fiújába, JD-be. A lánybanda névadója Heather Chandler, aki a két ugyancsak Heather névre hallgató barátnőjével, a kurvás Heather Duke-kal, és a másik kettő árnyékában élő Heather McNamarával rettegésben tartják a középiskolát.

TV premier: szeptember

Éles tárgyak

Nyolcrészes krimisorozat Gillian Flynn (Holtodiglan) magyar nyelven (Éles tárgyak) is megjelent bestselleréből készül. A főszerepben az ötszörös Oscar-jelölt Amy Adams, aki Camille Preaker újságírónőt alakítja, aki a pszichiátriai kezelését követően visszatér szülővárosába, a Missouri állambeli Wind Gapba, hogy felderítse két kislány meggyilkolásának körülményeit. Nyomozását nehezíti, hogy saját múltjával és anyjával is szembe kell néznie, miközben akaratlanul is azonosul az áldozatokkal.

Premier: július 9.

Még egy bevándorló

Romesh Ranganathan az egyik legnépszerűbb stand-up komikus Angliában. A doku vígjátéksorozatban fogja magát, és az egész családjával átköltözik az Egyesült Államokba. Egy bevándorló család örömteli kalandjai és nehézségei a mai Amerikában.

Premier: július 7.