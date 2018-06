Itt van az első kép a Volt egyszer egy Hollywoodból! Brad Pitt és Leonardo Di Caprio végre együtt a készülő Tarantino filmben!

Tarantino korábban már elárulta, hogy kilencedik filmje a Ponyvaregényhez hasonlóan kollázsokból fog állni és Hollywoodban játszódik 1969-ben, a hippivilág ellenkulturális forradalma és a filmes álomvilág sikereinek tetőpontján.

A Volt egyszer egy Hollywood (“Once Upon a Time in Hollywood“) című filmet 2019. augusztus 9-én mutatják be az Egyesült Államokban, pontosan 50 évvel azután, hogy a Manson család legyilkolta Roman Polanski feleségét, a terhes Sharon Tate színésznőt és barátait. A rendező elmondta: öt éve dolgozik a forgatókönyvön, és élete nagy részét Los Angelesnek azon a részén töltötte, ahol a gyilkosságok történtek. Már 1969-ben is ott élt, hétéves volt a bűntény idején.

DiCaprio a filmben egy tévés westernsorozat egykori sztárját, Pitt pedig veterán kaszkadőrét alakítja. A két filmsztár első alkalommal szerepel együtt egy filmben. Tarantino nem hagyja ki a többi régi-új kedvencét sem, megjelenik a filmben Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russel, Tim Roth, Burt Reynolds és még rengetegen. Egyszóval elképesztő sztárparádé lesz!

Felrobbant az internet Leo által megosztott kép miatt, ami azt mutatja, hogy nem lesz gond a 60-as 70-es évek megidézésével.

Mit gondoltok, nem hasonlít ezen a képen Brad Pitt egy kicsit Robert Redfordra?