Már nem csak a fesztiválokon hordunk tornacipőt

A szabadság érzése, egy csipetnyi lázadás, a lehetőség arra, hogy bátran vállaljuk önmagunkat – valaha ezt jelentette az, ha valaki Converse cipőt viselt, s bár eltelt 110 év az életérzés mit sem változott.

Sőt, kiterjedt. Ma már ugyanis nemcsak a zenei fesztiválok és renitens zenészek alapdarabja a csillagos lábbeli, hanem bátran viselhető bármivel a tüll estélyitől, a business viseleten át, egészen a menyasszonyi ruháig. Íme néhány izgalmas összeállítás.

A klasszikus, farmer vezérelt

„Soha nem felejtem el mennyire boldog voltam, amikor 14 éves koromban megkaptam életem első Converse cipőjét. A legnagyobb idoljaim is ezt hordtak: Kurt Cobain, Ramones, még David Bowie is! Bár akkoriban a trapéz volt a divat, én inkább anyukám 80-as évekből megmaradt szűk szárú nadrágjaival viseltem szívesen – főleg, ha ezek térdnél koptatva voltak” – meséli Cinthya Dictator, akinek mára már a cicanadrágos kombináció a kedvence, de farmer shorttal is bátran kombinálja.

Talpig elegánsan, akár a vörös szőnyegen is

Az elmúlt években rengeteg külföldi sztár bizonyította, hogy akár a legelegánsabb vörös szőnyeges szett is megkoronázható egy klassz Converse-szel. Gondoljunk csak Millie Bobby Brown SAG Awards-os viseletére, vagy akár Hailee Steinfeld 2011-es tornacipővel kiegészített királylányos szettjére az Oscar after partiján. Ez a szokás itthon is egyre inkább kezd meghonosodni, hiszen sok hazai sztár is szívesen egészíti ki gála szettjeit egy laza sportcipővel. Egy jól átgondolt elegáns szett nem veszít az értékéből attól, hogy nem magas sarkú cipővel egészítjük ki, sőt így lesz igazán feltűnő és merész, a kényelmi faktorról nem is beszélve. Arra azonban mindig fontos figyelni, hogy a fazon és szín passzoljon az öltözékhez.

Flitterrel, minivel, a buli középpontjaként

Vannak a fekete öves magassarkú viselők, más néven hősök, akik képesek egész éjszaka tűsarkakon táncolni. A legtöbbünk számára azonban egy hajnalig tartó buli záloga a kényelmes cipő. Ennek ellenére nem kell átmenni slamposba. Legyen szó egy elegáns miniről, flitteres anyagokról, egy mintás overallról vagy akár egy csinos maxiról, bátran kiegészíthetjük azt egy alap cipővel. A részletek szerelmeseinek érdemes a többi kiegészítőt is hozzáigazítani a szetthez és színben a cipővel harmonizáló táskával, ékszerekkel megkoronázni az összeállítást.

Business viselettel, feldobva a munkanapok szürkeségét

Még, hogy a tornacipő nem megy jól a zakóval… A férfiaknál már évek óta bevett gyakorlat a smart casual viselet a hétköznapokra. Nőként azonban óhatatlanul is felmerül a kérdés, nem rontja-e el az összképet egy tornacipő stílusú lábbeli?! A válasz egyértelműen nem, hiszen ha figyelünk arra, hogy a szett összhangban legyen, színekben harmonizáljon, nem lőhetünk mellé.

És te, készen állsz a világ megváltására minden alkalommal?