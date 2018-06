Neked warm-up vagy sunset?

Szabadtéri kiskoncertekkel csábít a III. kerületi Fő téren található Esernyős. Aki hátrahagyná a belvárosi tolongást és frissítené a listáját egy izgalmakkal teli, de még barátságos koncerthelyszínnel, ne habozzon biciklire pattanni vagy 3 HÉV-megállóra eltávolodni a körúttól.

Idén nyáron megmerítkezhetsz a Warm-up Udvar varázslatában, megérintheti az alkony a Nyugtával DJ a napot! eseményein, vagy csak hűtött italával, fagyijával merenghetsz a Terasz Live akusztikus koncertjein.

Szerdánként Óbudán a főváros legkisebb kávézójaként emlegetett Gázlámpa Kioszk lesz az egyik helyszíne az ingyenes Terasz Live sorozatnak. Júliustól keddenként viszont ugyanitt az elektronikus napnyugta-session kedvelőit várják az International Love Affairs lemezlovasai, hogy Nyugtával DJ a napot!

Végül, de korántsem utolsó sorban igazán válogatott line-uppal kecsegtet a Warm-up Udvar csütörtökönként. Akusztik élvezet tölti majd be az Esernyős árnyas, fás belső udvarát, ahol különleges zenei hangzások csendülnek fel elképesztően tehetséges alkotóktól. A WuU egyediségét az adja, hogy megmarad a bensőséges hangulat a közönséggel, miközben a jónevű zenekarokból érkező fiatal zenészek most akár egy szál gitárral is megmutatkozhatnak kötöttségek nélkül, szabadon.

Warm-Up Udvar az Esernyősben:

06.21. I am Soyuz | Shaibo akusztik

06.28. Barbi és Jancsó (Blahalouisiana)

07.05. Bin Jip

07.12. Bérczesi Robi

07.19. Hommage du acoustique á Parazol (Vitáris, Balla, Beke – Ivan & The Parazol)

07.26. Papayazz (Zentai Márk és Szeifert Bálint – Mörk)

08.02. The O’Sullivan Three (Mongooz And The Magnet)

08.09. Jónás Vera Experiment

08.16. Antonia Vai akusztik

08.23. Platon Karataev

08.30. Elefánt duó

A Facebook-eseményért kattints ide.