Hamarosan akár egy mosollyal is fizethetünk – jön az új digitális védelem a csalások ellen

Egyre többen használják Magyarországon a mobiltelefonjukat egyérintéses fizetéshez a Mastercard legfrissebb adatai szerint. A felsőoktatásban tanulók több mint 20%-a fizetett már így, elsősorban a nyári fesztiválokon, ugyanis ott is lehetőségünk van a hagyományos bankkártyás érintés helyett a mobilunkat használni.

Itthon egyelőre 5 kereskedelmi bank, a Budapest Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, a MKB Bank és az OTP Bank mobiltárcái teszik lehetővé ezt a fizetési módszert az ügyfeleik számára, de az iOS-operációs rendszert használók ne is keressék az applikációkban, mert sajnos csak androidosoknak érhető el ez a funkció.

Tényleg tudok egy mosollyal fizetni? Jön a biometrikus azonosítás!

Természetesen a mosoly mellett azért továbbra is szükségünk lesz pénzre a bankfiókunkban, de az arcunkkal már könnyen és gyorsan hitelesíthetjük magunkat akár a jelszó bepötyögése helyett is. Ugyanis az egyre inkább terjedő digitális vásárlás miatt az Európai Unió egy úgynevezett erős ügyfélhitelesítést vezet be szeptember közepétől, ami azt jelenti, hogy három rendelkezésre álló azonosítási típusból, azaz

az ismereten alapuló (pl. jelszó, PIN-kód, biztonsági kérdés) a birtokláson alapuló (pl. token kártya, telefon, egyszer használható jelszó SMS-ben) és a biometrikus azonosítás (pl. ujjlenyomat, arc, íriszminta, hang)

közül legalább kettőt használni kell majd a fizetés jóváhagyásánál. Tehát a kétfaktoros azonosítás kötelező lesz az összes szolgáltató számára. Jelenleg csak 3 bank (K&H, UniCredit, Erste) azonosítja így a felhasználóit.

Ez a módszer új kihívások elé állítja például a fintech startupokat is, hiszen úgy kell ezt a fokozott biztonságot és többszörös azonosítást bevezetni a digitális felületekre, hogy az ne rongálja a felhasználói fizetési élményt: ne legyen hosszadalmas és semmiképp ne vezessen a vásárlás megszakításához. A Mastercard a biometrikus azonosítást szorgalmazza, ugyanis ez a legbiztonságosabb és a leggyorsabb típus.

Az egyedi mintázatú mobilhasználatunk megvéd az online kalózoktól, de hogyan?

A jövőben a passzív biometria fontos szerepet fog játszani a folyamatos hitelesítésben, az azt jelenti, hogy miközben leadjuk a mintát, legyen az az arcunk, az ujjlenyomatunk, a hangunk stb., figyelni fogja az applikáció a viselkedésünket is. Például azt, hogy milyen kézzel használjuk a telefont, milyen szögben tartjuk, milyen ujjmozgásunk van és milyen erősen nyomkodjuk a telefont.

A hangminták esetében is folyamatosan ellenőrzik és összevetik a korábbi mintáinkkal. Figyelik továbbá azt is, hogy merre vagyunk a világban és a gépelési sebességünket, valamint a jellemző gépelési hibáinkat is megismerik majd. Ez elsőre lehet, hogy hihetetlennek és futurisztikusnak tűnik, sőt akár ijesztő is lehet, de erre szükség van a biztonságos pénzmozgáshoz, mivel manapság már négyszer annyi a visszaélés az online környezetben, mint a fizikaiban.

A Mastercard küldetésének tekinti, hogy elterjessze a mobilbank, mobiltárca lehetőségét, valamint edukálja az ügyfélkört és a szolgáltatókat, hiszen még nagyon a digitalizáció elején tartunk és sok lesz a következő időszakban a változás.