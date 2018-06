Így tölti a júniust a Funzine csapata

Már csak pár nap, és itt a V-A-K-Á-C-I-Ó! Mint minden évben, idén is magával hozza a teraszon sörözős, fagyinyalós, kertmozizós, hajnalig sétálós budapesti napokat. Hogy mi hogyan töltjük a nyár első hónapját? Elmeséljük!

Évi tippjei

Kedvenc hely: Pointer Pub

Imádok mindent, ami brit, így rögtön beleszerettem a Pointer Pubba, mikor először átléptem a küszöbét. A Teréz körúti hely mozgalmas terasza és belső tere, vintage poszterei és barátságos atmoszférája miatt térek vissza mindig, na meg persze a finom ételek és italok miatt, a kedvenc kombóm a házi pizza, ciderrel leöblítve. Nincs brit pub angol és skót sörök nélkül, úgyhogy a szomjas látogatók olyan márkák közül válogathatnak, mint a Fuller’s, a London Porter, vagy a Tennent’s Stout. Számos TV is helyet kapott a kocsmában, így akkor is remek találkozópont, ha nem akarsz lemaradni a legfontosabb sporteseményekről.

Kedvenc időtöltés: Jégkrémkészítés

Vannak napok, amikor a hőmérséklet olyan magasra hág, hogy még a házat sem akarom elhagyni. Ezek a napok arra ösztönöznek, hogy házi jégkrémet készítsek. Próbálok annyi egészséges variációt kitalálni, amennyit csak tudok, így nem szabotálom a nyári edzésprogramomat. A kedvenc hozzávalóim a joghurt, a méz, a fagyasztott vagy friss gyümölcsök és a chiamag, de volt, hogy kókuszpehely is a jégkrémkészítő szettemben landolt.

Orsi tippjei

Kedvenc időtöltés: Kertmozi

Igazi filmrajongó vagyok, így gyakran járok moziba. A nyári estéken a multiplexek kényelmét gyakran felcserélem egy jó kertmozizásra. Szerencsére Budapesten több különleges helyszínen is hódolhatok szenvedélyemnek.

Ha a film mellett a klasszikus fővárosi panorámát is szeretném élvezni, akkor a várKERTmozi-ra esik a választásom. Persze a belvárosi Rooftop Cinema tetőmozi is csodás kilátást nyújt a városra. Ide a csillagos ég mellett még az ingyenesen biztosított popcorn is csábítja a mozibarátokat. Mindenképpen érdemes ellátogatni a Nagyszünetbe is, ahol a kultikus filmeken kívül akusztikus koncertekkel, utcaszínházzal és újcirkuszi produkciókkal is készülnek a szervezők. Egy hangulatos hétvégéhez pedig mindenképpen a Fellini Partmozit ajánlom, ahol a Duna-parti nyugágyakból a szinte már giccses naplementében nézhetjük kedvenceinket.

Kedvenc helyem: MAG kert

Nemrég nyílt ez a nem csak nyári hely – ugyanis egy hangulatosan berendezett ház is tartozik hozzá, amely télen is nyitva lesz -, de máris a szívembe lopta magát. A belső tér és a kert kialakításán is látszik, hogy szeretettel és nagyon sok munkával készült, rengeteg kis kincset, kreatív megoldást rejt magában. Egy napfényes, színes hely ez, klassz zenékkel, függőágyakkal, minőségi BBQ ételekkel, igazi ínyenc falatokkal és hűsítő italokkal, ár-érték arányban pedig kifejezetten jó. Egy kicsit talán kiesik a belvárosiaknak, de például biciklivel is könnyen megközelíthető és nincs messzebb, mint a Római-part, a kelenföldieknek pedig nagy mákjuk van, hogy végre van egy ilyen hely a közelükben. Családdal, barátokkal, gyerekekkel, kutyával is el lehet tölteni egy kellemes délutánt, vagy akár az estét is, ugyanis 23:00 óráig vannak nyitva.

Léna tippjei

Kedvenc időtöltés: Rollerezés

Néhány hete vásároltunk egy elektromos rollert. Azóta nem számít, hogy mekkora a dugó, késik-e a taxi. Nincs benzin-, bérlet-, illetve taxiköltség sem. Az utazási idő az 1 óráról akár 20 percre is lecsökkent. Mindeközben pedig hatalmas szabadságérzést nyújt. Ha akarom hajtom magam, ha akarom motorral száguldozom akár az úttesten, akár a járdán. Ha az embernek akkora szerencséje van, mint nekem, hogy a legjobb barátai is rollertulajdonosok, akkor a csapatban „rajzás“ még nagyobb kaland. Azóta így járunk dolgozni, szórakozni, vagy csak csavarogni a városban. Csak az eső ne essen!

Kedvenc hely: Kopaszi-gát

Nyáron irány a vízpart! Hétvégén, vagy többnapos szabadság esetén irány a Balaton! Budapesten maradva pedig a sok egyéb lehetőség mellett, ott a Kopaszi-gát, amely egy 900 méter hosszan a Dunába nyúló gát. A terület gyönyörűen parkosított, Duna-parti romantikus sétákra, kocogásra is kiváló. A közparkban hangulatos éttermek, bárok kerültek kialakításra. A gyerekeket számos játszótér és játszóház várja. Mi leginkább késő délután szeretünk kimenni a családdal. Ilyenkor egy kellemes séta után beülünk az egyik Duna-parti étterembe egy könnyű vacsorára, mely után még jól esik egy pohár jó hideg rozéfröccs.