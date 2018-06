Itt a nyár, nyit a Plázs

A nyári ellazulás epicentrumaként elhíresült siófoki PLÁZS hamarosan megnyitja kapuit. A nappali lazulós és esti bulizós programok kedvelt helyszíne szebb lesz, mint valaha. Június 16-án egy fergeteges Punnany koncerttel nyit a hely, de már 14-én ott ülhetünk az óriáskivetítő előtt, nézve a foci VB nyitómeccsét.

Az 50 éves Siófok város Balaton-parti “ékköve”, a nagystrandon lévő PLÁZS már készül a nyári szezonra. A 10.000 m2-es területen fekvő strand a Balaton legszebb, mintegy 2.500 m2-es fehérhomokos partszakaszával dicsekedhet, amire idén 30 teherautónyi friss homokot szállítottak. A korábban felépített 800 m2-es napozóstég mellé most épült egy 120 m2-es is, és továbbra is várja a vendégeket a 140 m2-es terasz is, amin közvetlen a vízparton élvezhetjük a PLÁZS gasztronómiai kínálatát.

A PLÁZS partszakasza 200 m hosszú, de van saját medencéje is, ahová már egy bárpultot is építettek. A étel- és italkínálatot 2 büfé, 7 pult és egy egészséges ételeket szervírozó bár biztosítja. A felhozatalban pedig a hideg söröktől a PLÁZS limonádén és Aperol Spritz-en át a különböző koktélokig változatos lesz a kínálat.

Természetesen a PLÁZS a hazai pop-rock legjobbjaival készül idén is. A nyitó napon a Punnany Massif mellett ott lesz az Ocho MAcho és az NB, de jön majd Ákos, Révész Sándor és Závodi János a „Piramis évekkel”, Majka & Curtis, Lovasi ’18, és érkezik az év legnagyobb szabadtéri retrófesztiválja, a Total Dance, amikor a külföldi és magyar sztárokkal éljük át újra a ’90-es évek felejthetetlen balatoni éjszakáit. És ez nem minden.

A sportszerető közönséget – amellett, hogy a strandsportok széles skáláját kínálja a PLÁZS -, várja majd a Nemzeti sport VB terasz, kényelmes nézőtéren vagy a homokban elheveredve, egy hűsítő ital kíséretében nézhetjük a világ 32 legjobb válogatottjának mérkőzéseit, exkluzív körülmények között. Két meccs között pedig mi mást tehetnénk, mint csobbanunk az azúrkék Balatonban.