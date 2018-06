5 program, amit nem hagyhatsz ki a Múzeumok Éjszakáján

Ez az év sem telhet el az éjszakai múzeumlátogatások nélkül. Június 23-án ismét megrendezik a Múzeumok Éjszakáját, ahol idén is több tucatnyi múzeum és intézmény készül izgalmas programokkal. Megmutatjuk azt az 5 programot, amiről mi biztosan nem fogunk lemaradni.

Épülettörténeti séta a 104 éves Astoria szállodában

A magyar történelem során többször is főszerepet játszó Astoria épülete maga is muzeális. Enteriőrjében, utánozhatatlan bájában a száznégy év alatti számos felújítás után is megőrizte egyediségét, különleges atmoszféráját. A márványborítású falak, a műkincsek tárháza 1914-ről és az Astoria száznégy évéről mesélnek a Múzeumok Éjszakája látogatóinak.