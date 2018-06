Jeges tea másképpen – így illatoljunk, kóstoljunk és gyakoroljunk a szakértők szerint

Itt a nyár és lassan megérkezik a kánikula, amikor a nagy hőséget a legjobban egy nagy pohár jeges teával tudjuk átvészelni.

De mit tehetünk akkor, ha a munkahelyen ragadunk, ki se látunk a teendők közül, és semmi kilátás arra, hogy kicsit magunkkal foglalkozzunk? Pár percnyi pihenés, teljes kikapcsolás, és egy hideg FUZETEA jobban felfrissít és feltölt, mint gondolnánk!

Fekete tea citrom egy csipetnyi citromfűvel, fekete tea barack egy csipetnyi hibiszkusszal és zöld tea mangó egy csipetnyi kamillával, valamint eper, zero citrom és zero barack, zero maracuja. Ha hátradőlnénk egy picit, relaxálnánk és innánk valami finomat, hagyjuk, hogy új dimenziókat és meglepő ízkombinációkat nyisson meg számunkra a felfrissülésben a FUZETEA. Hogy teljesebbé tegyük az élményt, vonjuk be az érzékszerveinket a kóstolásba! A FUZETEA által megkérdezett tea- és illatguruk segítenek, hogyan.

Az általános tanács az, hogy mielőtt belekortyolunk az italunkba, vegyük szemügyre azt, és mély levegővételekkel illatoljuk meg.

„Kevesebben foglalkoznak az illattal, mint az ízzel, pedig a kettő együtt nagyon jól támogatja egymást. Ugyanez az ízesített jegesteák esetében is igaz. Az emberek nagyon sokszor, legyen az borkóstolás vagy akár egy ételkóstolás, nem igazán gondolják végig, hogy mi az az íz, amit nekik érezniük kell. De ha elmondjuk nekik és mutatunk egy olyan illatot, mondjuk a hibiszkusz illatát, nagyon kevesen tudják, hogy az milyen. A hibiszkusz virág íze kiérezhető a FUZETEA-ben is, és ha ezt megmutatom az illetőnek, akkor egy „aha élményt” kap és rájön, hogy tényleg azt az adott virágot érzi abban az ízkombinációban”

– mesélte Lipovszky Csenge, a Scent Poetry illatesztétája.

De az illatedukáció részeként azt is fontosnak tartja Magyarország egyetlen illatesztétája, hogy képezzük magunkat, milyen illatanyagok mivel kombinálhatók és hogyan felismerhetők. Arra is érdemes figyelni szerinte, hogy az adott illatok, illat-, ízkombinációk milyen élményeket keltenek a befogadóban. Nemcsak az illatesztéta feladata (lenne) az emberek fejében ezt átkódolni Lipovszky Csenge szerint:

„Még nagyobb tudást jelent, ha meg tudunk tanulni közel kerülni az érzelmeinkhez, az illatok által előidézett emlékeinkhez és érzéseinkhez. Egy kis odafigyeléssel, ha az illatoknak időt szentelünk és alaposan megszaglásszuk, nem csak annyi derül ki, hogy kihez milyen illat és íz illik, hanem akár az is, miért illik az adott személyhez ez az illat, miért választotta ki ezt és milyen karakterjegyekre, sőt, milyen élethelyzetre enged következtetni az illatválasztása.”

A parfümséf véleménye szerint is tanulható az illatolás, és érdemes erre mindenkinek odafigyelnie, rendszeresen gyakorolnia. „Meg tudjuk tanulni, hogy milyen illatokat hordoz például egy jegestea, megérezni, milyen alapösszetevőkből készül. A jegestea-kóstolás is tanulható. Ha engedjük kibontakozni az orrunkat, az illatélményünk hihetetlen dolgokat tud nyújtani. Bizonyos illatok hatására évtizedeket tudunk visszamenni az időben, és felidézni olyan dolgokat, hogy például az adott illatot hol érezhetjük. Nem véletlen, hogy egy egész univerzum rejlik az orrunkban, hiszen az egyik legősibb érzékelésünk maga a szaglás” – mondta Biró Botond Boldizsár, a Béterv étterem parfümséfje.

Miután kellő figyelmet szenteltünk az illatolásnak, megkezdődhet az ízlelés. A teaszakértő szerint itt a fokozatosságon van a hangsúly: „Kezdő teázóknak először az ízesített teákat ajánlanám. Érdemes figyelni arra, hogy az ízesítés részét képezzék természetes alapanyagok is, akár virágról, akár illóolajról van szó” – javasolta Libor Margit, a Sweet Side Kávézó tulajdonosa.