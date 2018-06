Júniusi koncertek a Pesti Vigadóban

A meleg nyári napokon felüdítő kulturális programoknak ad helyet a Pesti Vigadó. Kiválasztottuk a szerintünk legígéretesebb koncerteket, amelyekkel jobban telnek majd a júniusi esték.

Sound of Spirit – június 07. 19:30

A gyöngyösi Sound of Spirit Énekegyüttes Gospel & Blues c. koncertshowjával sikeresen szerepelt már az ország számos városában, és néhány nap múlva a Pesti Vigadó közönségét is garantáltan lenyűgözi. Könnyűzenei repertoárral készülnek, amelyben a gospel mellett a pop, rock, blues és soul világát a színpadra varázsolják.

Karnagy: Nagy Gábor

Zenekari kíséret: D’nD Band blues zenekar

Jegyár: 1000 HUF