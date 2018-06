5 klassz film, ha júniusban moziznál

A legnagyobb nyári melegben felüdítő élmény beülni egy hűvös moziterembe, ahol a kényelmes székekben üldögélve, némi popcorn és frissítő üdítőital társaságában elpilledve lazíthatunk. Persze az sem mindegy, milyen film megy éppen, ehhez adunk most néhány tippet a közeljövő premierjeit sorra véve.

Gotti

A “Gotti” története egy alvilági körökben mozgó apa és más életre vágyó, a családnevét tisztára mosni szándékozó fia kapcsolatát dolgozza fel. A maffiózó John Gotti a Gambino család (az USA valaha volt legnagyobb bűnszövetkezete) vezetőjeként “Dapper Don” néven lett ismert, és hivalkodó stílusa, valamint szókimondó természete is hozzájárult ahhoz, hogy a 20. század leghírhedtebb gengszterévé váljon. Kapcsolatait fenntartva, egészen 2002-ben bekövetkezett haláláig uralta az alvilágot, méghozzá a börtönből, ahol életfogytiglanig tartó büntetését töltötte.

Rendező: Kevin Connolly Főszereplők: John Travolta, Spencer Lofranco, Kelly Preston

Bemutató: június 14.

Jurassic World: Bukott birodalom

Négy évvel azután, hogy a Jurassic World kapuit bezárták, Owen és Claire visszatér a Nublar-szigetre, hogy kimenekítse onnan a vulkánkitörés által veszélyeztetett dinoszauruszokat. Owen meg akarja találni a Blue nevű raptort, a csapat falkavezérét, abban bízva, hogy a többi őshüllő követni fogja a menekülés útján. A keresés közben valami olyasmire is rátalál, ami gyökeresen megváltoztathatja a bolygó jövőjét.

Rendező: Juan Antonio Bayona Főszereplők: Chris Pratt, Bryce Dallas-Howard, James Cromwell

Bemutató: június 7.

Ocean’s 8: Az évszázad átverése

Danny Ocean elhidegült testvére, Debbie a fejébe vette, hogy a hírességektől hemzsegő new yorki Met gálán ejti meg évek óta tervezett rablását, egy remek csapattal karöltve, amit Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita és Constance alkot. Az Ocean’s 8 a franchise 4. tagja, és a legelső, amiben (a 2016-os Ghostbusters mozi után szabadon) csupa női karakter alakítja a főszerepeket. Reméljük, hogy nagyobb sikere lesz a mozipénztáraknál, mint elődjének.

Rendező: Gary Ross Főszereplők: Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Rihanna

Bemutató: június 21.

Felelsz vagy mersz

Olyan blockbuster horror filmek után, mint a Get Out, a Happy Death Day és a Creep, a Felelsz vagy mersz valószínűleg elnyeri majd mindazok tetszését, akik nem vetik az Utolsó Állomáshoz hasonló, halálos végkimenetelű filmeket. A történet központjában egy csapat főiskolás áll, akik mexikói kiruccanásuk után olyan nem kívánt élményekkel térnek haza, amelyek szó szerint kísérteni fogják őket, amint hazatérnek. Mindennek hátterében egy elátkozott játék lapul, ami miatt szeretteik testébe démoni figurák költöznek, és ha nem tartják be a szabályokat, valaki biztosan életét veszti.

Rendező: Jeff Wadlow Főszereplők: Tyler Posey, Lucy Hale, Nolan Gerard Funk

Bemutató: június 21.

Merülés a szerelembe

Egy kelet-afrikai, ablak nélküli szobában jihadista felkelők tartják fogságban a skót James More-t. Mindeközben, több ezer mérföldre tőle, a Grönlandi-tengeren Danielle Flinders talpig búvárfelszerelésben merülni készül. Mindkettőjük helyzete alkalmat ad arra, hogy a múlton merengjenek; furcsa módon éppen az 1 évvel korábbi karácsony és egy találkozás emlékei törnek fel bennük, amikor a francia parton különleges románc kezdődött közöttük.

Rendező: Wim Wenders Főszereplők: James McAvoy, Alicia Wikander, Alexander Siddig

Bemutató: június 21.