Kempingezz a Balatonnál, élvezd a csodás panorámát!

Nem tudjuk te hogy vagy vele, de nekünk mindig mosolyt csal az arcunkra, ha eszünkbe jut egy-egy gyermekkori (vagy éppen fesztiválos) sátrazás emléke. Közel lenni a természethez, a friss levegőn tölteni az időt, elmerülni a csillagos ég szépségében: csupán pár ok arra, miért vállalnánk be újra a kalandos kempingezést akár már holnap. Főleg, ha a Balaton partján is megtehetjük.



A Balatontourist 8 part menti kempingjének hála átmeneti otthonodat a Balatontól kőhajításnyira húzhatod fel, így minden reggel a csodás tó és a lenyűgöző panoráma fogad, amint kilépsz a sátorból. Akkor sem kell aggódnod, ha ezt a típusú nomád életvitelt nem kedveled, viszont vonz a tóparti nyaralás gondolata, mivel sok más lehetőség mellett bérelhetsz például vendégházat is.

A Balatontourist kempingjeiben rendelkezésedre áll:

vízparti sátorhely

privát strand

különböző foglalkozások és programok, nem csak gyerekeknek

gyerekmedencék

úszómedencék

kerékpárbérlés

naturista kemping

ingyenes WIFI

Kemping Napok

Hol kempingezhetsz?

Balatontourist Füred Kemping (Balatonfüred, 36/87/580-241)

Balatontourist Napfény (Révfülöp, 36/87/563-031),

Balatontourist Strand-Holiday (Balatonakali, 36/87/544-021)

Balatontourist Park Kemping (Vonyarcvashegy, 36/83/348-044)

Balatontourist Zala Kemping (Keszthely, 36/83/312-782)

Balatontourist Berény Naturista Kemping (Balatonberény, 36/85/377-299)

Balatontourist Termál (Zalakaros, 36/93/340-105)

Balatontourist Vadvirág Kemping (Balatonszemes, 36/84/360-114)

A nyár a legjobb időszak arra, hogy a városi pörgést és stresszt magad mögött hagyva kiszakadj a mókuskerékből. Itt az idő, töltődj fel kempingezéssel! Minden további információt megtalálsz a Balatontourist weboldalán, ahol már online is foglalhatsz!