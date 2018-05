Újdonsággal zárul a Pannon Filharmonikusok évada

Újdonságot is tartogat a közönség számára a Pannon Filharmonikusok bérletzáró hangversenye, ahogy azt az est címe is sejteti, mely egyben a műsor francia zeneszerzőjére, a Pécsett kevésbé ismert Ernest Chaussonre is utal. Az alkotóra a koncert karmestere, Bogányi Tibor hívta fel a figyelmet. A május 31-i hangverseny első felében két mű hangzik el: Sztravinszkij Danses concertantes című darabja mellett Prokofjev D-dúr hegedűversenye szólal meg Kelemen Barnabás tolmácsolásában.

A francia hatás nem csupán Chausson szimfóniájában nyilvánul meg az este során. A zeneszerzők származásától függetlenül elsősorban a 19. század fővárosa, Párizs kapcsolja össze a koncert műveit. Chausson e városban nevelkedett és érte el kiemelkedő sikereit, az orosz Sztravinszkij egész modernista korszaka és az Orosz Balettel való sikeres együttműködése is itt valósult meg, a csaknem tíz évig itt élő Szergej Prokofjev pedig több jelentős művét, így például a hangversenyen is felcsendülő első hegedűversenyét ugyancsak Párizsban mutatta be, melyet a közönség Kelemen Barnabás előadásában hallgathat meg.

Az energiaáramlás évadában a zenekar szinte valamennyi szólistája megosztotta, számukra mit jelent a flow-élmény. Kelemen Barnabás így fogalmazott:

„…egy olyan élmény, mely nélkül nem lehet úgy kiállni a színpadra, hogy létrejöjjön a csatorna az előadóművész, a közönség és a zenemű között, ráadásul azt az eufóriát is meg kell tudni idézni, melyben a szerző lehetett, amikor az Ő csatornái nyíltak meg az éggel komponálás közben.”

Május 31-én este a mindig kirobbanó formában vezénylő Bogányi Tibor dirigálja a Pannon Filharmonikusokat.