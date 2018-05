Mától az V. kerületben is dupla feketével vár a Double Shot

Megnyitott a Double Shot második üzlete a Veres Pálné utcában.

A Double Shot egy kávézó, csak így simán. Ha valamilyennek nevezni kell, akkor legyen partizán. Nem újhullámos, nem klasszikus bécsi, csak – ahogy a tulajdonosok fogalmaznak –

Partizán, mert nekünk más a taktikánk.

Minden egyes kávé, amit a Double Shotban iszol, dupla. Nem azért, hogy jobban felrázzon, több legyen, vagy mert drágább. Azért, mert ezzel kezdődik minden történet, ami minőségi kávéval végződik. A tulajdonosok szerint ugyanis kettőből lehet megmutatni, mit tudsz.

Az új üzlet új kávéval jár

A Double Shot Partizán kávéja – felrúgva a konvenciókat – új adagolással és ezáltal egy új minőséggel is lázad. Persze csak szolidan, némi kávéházi konformizmussal. Itt nem riadnak vissza az ismeretlentől, abba is megpróbálnak némi izgalmat csempészni, amibe sokak szerint nem szabad: ez a fő jellemzője ételkínálatuknak is.

A történetük egyedi

Bikki Tomi és Bolla Dávid lassan 20 éve barátok, mindketten vendéglátós felmenőkkel és dupla mássalhangzóval a vezetéknevük közepén. Mindez már-már felér egy gasztronómiai vérszerződéssel, így miután Tomi London néhány kávészentélynek számító helyén dolgozott baristaként négy évet, az őt megkereső, és éppen saját, azaz innentől már közös üzletet tervező Dáviddal valósították meg a szerintük Budapestről hiányzó új sztenderdet, a Double Shotot. Fenntarthatóan extenzív üzletpolitikájuk oda vezetett, hogy a Pozsonyi úti DS1 után most bevették a Veres Pálné utcát is a DS2 megnyitásával.

Élő bejelentkezésünket a Double Shot 2-ből alább megtekinthetitek!