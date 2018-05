A világ legjobb Pink Floyd show-ja Budapestre érkezik

A Brit Floyd, a világ legjobb Pink Floyd tribute show-ja 2018-ban újra turnéra indul, egy különleges összeállítással a Pink Floyd 1973-as ikonikus lemezének, a The Dark Side of the Moon megjelenésének 45. évfordulója kapcsán. Ez a csodálatos előadás Budapesten is látható lesz 2018. november 20-án a Barba Negra Music Club színpadán!

A több mint 45 millió példányban elkelt, és sokak által minden idők legjobb rock albumának tartott The Dark Side of the Moon egy ambiciózus, pszichedelikus remekmű, amely újradefiniálta magát a rock műfaját, a Pink Floydot és tagjait pedig a rock halhatatlanjai közé repítette.

A Brit Floyd minden koncertjén el fogja játszani a The Dark Side of the Moon klasszikus dalait, s mellette a Wish You Were Here, az Animals, a The Wall és a The Division Bell ékköveit is.

A Brit Floyd show mára már valódi jelenséggé vált, amelyet a világ legjobb élő Pink Floyd tisztelgéseként tartanak számon. Az 1994-es Division Bell turné pompája éled most újra, kiegészítve egy lenyűgöző, millió dolláros fényshow-val, óriási kör alakú kivetítővel, ívesen mozgó lámpákkal, lézerekkel, felfújható bábokkal és drámai előadással. Egy Brit Floyd show valóban a lehető legközelebb viszi a rajongókat az élő Pink Floyd show varázslatos élményéhez.

A budapesti előadásra jegyek május 24-én 10.00 órától kaphatók a www.livenation.hu, a www.ticketpro.hu és a http://track.barbanegra.hu oldalakon keresztül. Limitált számban Early Bird jegyek kaphatók 8.900 forintért, utána a belépők 11.900 forintba kerülnek majd.

A koncertre VIP-csomagok is vásárolhatók, amelyek betekintést engednek a délutáni próbára, valamint találkozási és beszélgetési lehetőséget nyújtanak a zenészekkel.