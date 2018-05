Élet a budapesti underground éjszakában: Bladerunnaz pres. Mefjus – Manifest

Április 26-án, közel két évnyi kemény munka után jelent meg a drum and bass egyik legprominensebb és egyben legtehetségesebb producerének, Mefjusnak a második nagy lemeze, ’Manifest’ címmel. Az osztrák sztár DJ jelenleg Európa-szerte járja a klubokat a tavaszi-nyári albumbemutató turnéjának keretein belül, így természetesen Magyarország és a Bladerunnaz csapata sem maradhatott ki a sorból.

Mefjus ezúttal május 18-án az A38 hajón lépett fel, közvetlenül a Friday után. A könnyedebb, soulful, liquid dnb rajongói számára a ragyogó, meleg idő jötte egyet jelent a péntek délutáni, kora esti lazulásokkal a hajón. Tavaly is már érezni lehetett, hogy a bulik kezdik kinőni az orrteraszt, de a hajó tökéletesen passzol az esemény hangulatához és mivoltához, így onnan vétek lenne elhozni, még ha erre egy időben volt is próbálkozás Friday Downtown néven az Akvárium Volt Lokál bárjában. A tetőterasz, mint új helyszín állandósulni látszik; igény bőven van rá, ugyanis már kora estére teltházas lett eddig mindegyik rendezvény. A május 18-i egy külön mérföldkő volt, hiszen 2012-es indulása óta múlt pénteken fogadta a Friday a 30,000. látogatóját.

Az este folyamán később Mefjus fellépése is teltházas lett. A jegyek körülbelül éjfélre, kevéssel a kapunyitást követően elfogytak, ami egyáltalán nem volt meglepő, hiszen ez volt az utolsó állomása a tavaszi ‘neurobérlet’-nek. Az estét Dub Personal kezdte a tőle megszokott mélyebb, technikásabb számokkal, magasra téve a lécet a többi fellépő számára. Ezt Mindscape szokásához híven könnyedén megugrotta egy keményebb, durvább setjével, mégsem szakadva el az igényes neurofunk alapjaitól. Egy félórás élő Facebook-videót is indított az eseményen belül, így egy darabig azok is élvezhették a bulit, akiknek már nem jutott jegy.

Éjjel 2-kor végül színpadra lépett az este főattrakciója, Mefjus és MC Maksim is, aki már jó ideje nyújt kíséretet a DJ számára, állandó MC-jeként. Egy MC kérdése mindig nagyon megosztó téma, de én személy szerint örülök neki, ha van valaki, aki vezeti, irányítja a szórakozó tömeget az este alatt. Persze sokszor nem érzi ezt mindegyik MC és túlságosan elkapja a hév, de Maksim pontosan tudta, mikor kell megszólalnia, és egy cseppet sem vitte túlzásba.

Pontosan tudta Mefjus is mikor, mit kell játszania. Repertoárjába ezúttal is rengeteg minden belefért: halfstep, neuro, deep, hip-hop beatek, jump up elegyek, temérdek remix, VIP és saját átdolgozás, adott esetben remix VIP edit is, mint például az Ivy Lab-Sunday Crunk (Mefjus VIP remix).

Ez a sokszínűség és diverzitás is alátámasztja, hogy a dnb-re szintén egyre jellemzőbbek a hybrid műfajok,

valamint, hogy egy set-en belül a DJ bátrabban belenyúl többféle irányzatba is. Ettől függetlenül a legnagyobb szerepet természetesen az új albuma, a ‘Manifest’ és annak számai kapták, viszont fontos megemlíteni, hogy a több, mint 60 számból amit játszott, körülbelül 10 olyan volt csupán, ami nem a sajátja vagy remixe. Egy picit hiányoltam, hogy másokat is játsszon, de egy ilyen kaliberű producer és DJ ezt megengedheti magának, pláne, ha épp a nemrég megjelent albumát mutatja be. A színvonalon és hangulaton ez mit sem rontott, és, hogy ő maga is nagyon élvezte az estét, azt tökéletesen példázza, hogy egy bő negyed órát rá is húzott a tervezettre.

Aki (még egyszer) át szeretné élni, hogyan is mozgatta meg Mefjus az A38 hajót, az tekintse meg az alábbi videót, amin a hivatalos albumbemutató set-je látható és hallható. Addig is senki se feledje, ha péntek és „hajó az idő”, akkor Friday!

Nagy Bence