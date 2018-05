Mire jó a gerinctorna? – “Nem új mozgásformákat tanulunk meg, hanem a régieket, melyeket már elfelejtettünk”

A legtöbbünknek az egészséges életmódról valószínűleg a sportolás, az egészséges táplálkozás jut eszébe. De vajon hányan gondolnak elsőként a gerinctornára? Pedig a helyes testtartás nemcsak az összes mozgásformában alapfontosságú: a hátfájás a mindennapjainkat is megkeserítheti, ha nem ügyelünk a tartásunkra eléggé.

A Life1 Nyugati egy egyedülálló tartásjavító tréninget indít májusban. A BackPower-órákon gerinctréningből, Pilatesből és Foundation Trainingből is ismert gyakorlatokkal is találkozhatunk. Az órák trénerével és megálmodójával, Riskó Zsolttal beszélgetünk.

Kezdjük a fogalmak tisztázásával. Mi a különbség a jóga és a pilates között?

A különböző tartásjavító mozgásformák tulajdonképpen mind a jógából merítenek, a jóga több ezer éves gyakorlatai a mai napig meghatározóak. A Pilatest Joseph Pilates alkotta meg, az 1900-as évek elején. Ebben az edzésformában több alapelvhez igazodunk: légzés, dinamika, kontroll, valamint az erőközpont érzékelése, mely a köldök körüli területe a testnek. A Pilates-órákon megtanuljuk, hogyan tudunk innen erőt transzformálni a többi testrészünkhöz, így a mozgások sokkal biztonságosabbak és precízebbek lesznek.

Idehaza még kevésbé ismert a legmodernebb gerinctorna irányzatának számító Foundation Training. Honnan ered, mit tudhatunk róla?

A Foundation Training valóban új keletű, körülbelül 10 éve létezik Amerikában, és mindössze 6-700 oktatója van az egész világon, Magyarországon csak én képviselem. Egyébként teljesen véletlenül, az interneten botlottam bele, és nagyon megtetszett az alapját képző gondolkodásmód. Mivel csak Amerikában oktatják, tavaly októberben kiutaztam New Yorkba, hogy megtanulhassam. A gerinctornák különböző fajtái között nagyon vékony a határ, de a testtartás javítására talán ez a legjobb mozgásforma.

Milyen kiegészítő kellékeket használsz egy edzés során?

Például fitballt, vagyis egy nagyobb méretű labda, amit többnyire egyensúlyos gyakorlatoknál használok, de egy-egy gyakorlatot nehezít, vagy akár könnyíthet is. A Dyanair-párna egyensúlyfejlesztő feladatokhoz kiváló, illetve kislabdákat vagy pilateskarikát is be szoktam vetni. A variációk száma szinte végtelen, csak a fantázián múlik. Én még a kézi súlyzóktól sem riadok vissza, ha egy keményebb, kicsit „izmosabb” órával készülök.

Melyek a leggyakoribb gerincproblémák, amelyekkel hozzád fordulnak?

A leggyakoribb a gerincferdülés, de ez még viszonylag a „szerencsésebb” eset, mivel a gerincferdülés gyakran tünetmentes, és nem is okoz minden esetben hátfájást, megfelelő mozgásformával könnyű kordában tartani. A klasszikus hát- és derékfájás a másik leggyakoribb, ami leginkább a rossz testtartás és a mai ülő életmód következménye. Emellett több vendég is jár hozzám, akiknek diagnosztizált porckorongsérve van. Itt fontos megjegyezni, hogy a fitnesstermi gerinctréning órák főként preventív, megelőző jellegűek, súlyosabb tünetekkel küzdő vendéget inkább szakemberhez irányítok.

Mi a szinte mindenkinél jelentkező gyakori hátfájások oka?

Folyton a mobilozunk és számítógépezünk, ezért előre nyújtjuk nyakunkat, előre esik a fejünk és lefelé nézünk. Emiatt a nyaki csigolyák, melyek a legvékonyabb csigolyák, iszonyatos terhelésnek vannak kitéve, mivel egy emberi fej 4-6 kg-t nyom. Az ülőmunka átka, hogy a vállunk is előreesik, erőteljes háti görbület alakulhat ki, a gerinc természetes görbületei átrendeződhetnek. A hosszú órákon tartó, hanyag tartású ülés az gerinc ágyéki szakaszát terheli legjobban, a porckorongsérv kialakulásának veszélye is itt a legnagyobb.

Ennyire káros az ülés?

Mondják, hogy az ülőmunka az új dohányzás, és ezzel teljesen egyet is értek. Ha összeszámolod, egy nap hány órát töltesz egészségtelen testhelyzetben ülve a munkahelyeden, utána pedig utazás közben és még otthon is, meglepődnél. Az emberi test nem erre az életmódra van kitalálva. Általában napi 8-10-12 órát töltünk azzal, hogy ülve, előre görnyedve egy pontra fókuszálunk, felhúzott vállakkal, összeszűkült mellkassal és bordakosárral. Így kevesebb hely jut a tüdőnek és a szívnek is, és ahogy említettem, a gerincet és a csigolyákat is veszélyezteti.

Mit csináljunk napközben, hogy javítsunk ezen a helyzeten?

Ha egész nap a monitor előtt ülsz és óránként 10 percre fel tudsz állni, az már jó. Munka közben is figyelj a testtartásra, a vállakat távolítsd egymástól, a fejeddel mindig nyújtózz felfelé. Ha nem tudsz felállni 10 percre sem, mozgasd át magad ott helyben, néhány vállkörzéssel, nyújtózkodj a magasba. Használhatsz segítségül Dynair-párnát, egy picit megemel, és előrébb billenti a medencét, segíthet a gerinc természetes görbületét megtartani. Ugyanerre szolgál a derék mögé tett pokróc is.

A tartásunk javulása mellett mire számíthatunk még a gerinctornától? Mobilisabbá, izmosabbá válunk tőle?

Mobilisabbá, hajlékonyabbá mindenképp, klasszikus értelemben izmosodni azért nem igazán fogunk. Zsírégető hatása azért lehet, valamennyire szálkásít is, mivel főleg saját testsúllyal dolgozunk, sok esetben olyan dinamika mellett, ami azért az edzettebb vendégeket is meg tudja izzasztani. Alapvető fittséget ad.

Milyen más edzések mellé ajánlod a gerinctornát?

Ideális esetben mindenki gyakorolná a gerinctréninget, mivel a mai életforma szinte megköveteli, hogy foglalkozzunk gerincünkkel. Nem csak azoknak fontos, akik a mozgást elhanyagolják, hanem azoknak a rendszeresen sportolóaknak is, akik ezt a fajta mozgásformát nem végzik. A gerinctréning megadja azt az alapot és stabilitást, amire az emberi testnek a mozgások kivitelezéséhez szüksége van. Fontos megjegyezni, hogy a gerinctréningen nem új mozgásformákat és -mintákat tanulunk meg, hanem a régieket, melyeket már elfelejtettünk a mozgásszegény, modern életmódnak köszönhetően.

Mennyi időt igényel, hogy előhozzuk az elfelejtett régi, helyes mintát?

Függ attól, hogy milyen sportmúltunk van, mióta végzünk ülőmunkát, függ a testi adottságoktól, genetikától is, de még így is hónapokban, és nem években kell mérni ezt az időt.

Miben különbözik a májusban induló BackPower-óra a többi gerinctréningórától?

A Pilatesből, Foundation Traningingből, gerinctornából ismert gyakorlatok mellett funkcionális gyakorlatokat is tartalmaz, tulajdonképpen különleges keveréke ezeknek az óratípusoknak. Egy óra mindig 8-10 perc bemelegítéssel kezdődik, ezt követi a főrész, ami hatszor hat percből áll. Ezek a 6 perces blokkok pedig lehetnek alacsony, a közepes és a magas intenzitásúak. Minden órán változik a blokkok intenzitása, valamikor kevesebb, valamikor több lesz például az intenzív, igazán izzasztó blokkok száma.

Az órának az a célja, hogy olyan embereket is becsalogassunk, akik egy átlagos gerinctréningre nem jönnének el. Az is megtalálja a számításait, aki a hagyományos body&mind-órákat élvezi, és az is, aki inkább a funkcionális edzések híve és szereti jól kifárasztani magát egy edzésen. Azért indítottam el ezt az óratípust, hogy bebizonyítsam, egy gerincbarát, törzsizom-erősítő óratípus is lehet igazán pörgős és szórakoztató, olyan, mint egy jó buli.

Képek: Németh Krisztina