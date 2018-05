6 remek hely arra az esetre, ha a Corvin-negyed környékén ér utol az éhség

Közép-Európa legnagyobb belváros-megújítási programja miatt a Corvin-negyed 2013 óta folyamatosan fejlődik. A környéken bőven akad olyan hely, ahol kellemesen eltölthetjük az időnket, akár egy focimeccs erejéig üldögélnénk valahol, akár éhségünket csillapítanánk a mozizás előtt, vagy után. Íme, mi ezekre a helyekre ülnénk be!

Trattoria Venezia

A Trattoria Venezia Budapest egyik legrégebben működő étterme, ahol fatüzelésű kemencében készül a pizza, és a főszakács eredeti olasz alapanyagokkal dolgozik a világhírű itáliai gasztronómia adta finomságokon. A kínálatban tészták és édességek is szerepelnek, elmaradhatatlan olasz, valamint hazai borkiválóságok mellett. A velencei hangulatot idéző étteremben sem az ételek minőségére, sem a mennyiségre nem lehet panaszunk.

Cserpes Tejivó

Az első Cserpes Tejivó 2012-ben nyitott meg, és népszerűsége kiváló termékeinek hála egyre nagyobb tömegeket vonz. A városban több helyen is megtalálható, az egyik tejivó éppen a Corvin közben várja vendégeit friss péksüteményekkel, tejitalokkal (laktózmentes is!), joghurtokkal, sajtokkal, salátákkal, szendvicsekkel és különféle frissítő italokkal. Bátran térj be ha egy finom kávéra, esetleg turmixra vágysz, de ha egészséges édességet ennél, kekszek (paleo is van), piték és gyümölcssaláták mellett tejberizst és Cserpes Trudit is kérhetsz.

Epic Burger

A város három Epic Burger hamburgerezőjéből egyet a Corvin sétányon találsz, így ha a környéken jársz, biztosan nem maradsz éhen. A hatalmas adagoknak hála garantáltan jóllakottan távozol, és mivel számos finomság közül választhatsz, biztosan megtalálod az ízlésednek valót. Sőt, ha kedved tartja, akár összerakhatod álmaid burgerét! Az Epic Burgerben gluténmentes, teljes kiőrlésű vagy szénhidrát csökkentett bucit és vegetáriánus zöldségpogácsát is kérhetsz, ám hot-dog, és különböző saláták is szerepelnek az étlapon.

vinoWonka

A csokoládé- és borbárt szintén a Corvin sétányon találod, és szerintünk egy munka utáni, barátokkal beszélgetős találkozóhoz abszolút ideális, főleg ha az édességeken, a friss házi pogácsán vagy melegszendvicsen és a üdítő limonádén kívül a finom nedűket is megkóstolnád. Megéri követni őket a közösségi médiában, hiszen időnként ízlelőbimbókat kényeztető rendezvényekkel készülnek.

Amici Miei

Modern környezet, barátságos légkör, hamisítatlan olasz konyha, finom ételek, remek borok: ezt ajánlja a Corvin sétányi Amici Miei étterem, ahol csak úgy röpködnek az olasz mondatok. Különleges pizzáik, ínycsiklandozó desszertjeik neked sem okoznak csalódást. Ahogyan egy vérbeli itáliai étteremben, itt is remek tésztaételek és tengeri herkentyűkkel készült fogások várnak, amelyeket eredeti olasz receptek alapján, olasz alapanyagokból készítenek.

hummusbar

Hummus, falafel és saláták kínálatával várja betérő vendégeit a hummusbar, a változatosság kedvéért szintén a Corvin sétányon. Az este 11-ig nyitva tartó étterembe akár egy stand-up comedy műsor után is beülhetsz, hogy éhségedet egészséges ételekkel oltsd. A hummusbarban azt az elvet vallják, hogy az étkezés olyan, akár a meditáció, hiszen ahogy mondják, “Az ismétlődő, pozitív mozdulatok komoly befolyással bírnak az általános jóllétünkre és boldogságérzetünkre.” Próbáld ki!