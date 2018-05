A nyár slágerével és egy különleges közreműködéssel jelentkezik az Irie Maffia

A 2005-ben alakult szupercsapat az elmúlt tizenhárom évben az ország egyik kedvenc koncertzenekarává vált. Mindegy, hogy a legnagyobb hazai fesztiválokról vagy a legmenőbb klubokról beszélünk, az Irie Maffia konstans 110%-on teljesít.

Hihetetlen energia, kohéziós erő és persze profizmus jellemzi őket, ami mellett ott van az egésznek egy roppant közvetlen, emberi oldala is. Pontosan ezt mutatja most meg legújabb, Hajnali kör című dalában is a csapat. A könnyed, laza hangulatú reggae-eposszal ugyanis bárki könnyen azonosulhat, aki nyár estéken az otthon ülés helyett inkább a bulizást és barátokkal lógást választja.

„A Hajnali kör ötlete a nyári Budapest Parkos koncertünk után született meg, amikor kissé a tervezettnél is hosszabbra nyúlt a levezető buli. Ilyenkor általában a backstage-ben vagy a többi helyszínen jó hangulatú szakmai, baráti, rajongói körök, azaz alkalmi klikkek alakulnak ki. A piakörökről nem is beszélve…”

– mesélte a dal születéséről Jumodaddy.

A dallamos, fülbemászó, igencsak slágergyanús számban ráadásul az ország legjobb énekesei és MC-i mellett egy igazán kurrens közreműködő is hallható – a nemrégiben teltházas arénaturnét záró Halott Pénz atyja és frontembere, Marsalkó Dávid hozza a második verse rímeit.

„Dávid jó barátunk és rengeteg helyen léptünk már fel együtt, és már jó ideje szerettünk volna közös dalt készíteni. Miután megmutattuk neki a Hajnali kör vázlatát, rögtön beleszeretett, így hamarosan fel is vettük a részét, ami azért is nagyon különleges, mert ebben a dalban a ritkábban hallható, éneklősebb oldalát mutatja meg.”

– mesélt a közös munkáról Columbo.

A Hajnali kör tehát egy friss szerzemény, ami garantáltan instant dallamtapadást okoz. A dalt a közönség egyébként élőben először az Irie Maffia május 10-i koncertjén hallhatta a Budapest Parkban – sőt, a zenekar itt mutatta be a különleges technikával forgatott videoklipet is.