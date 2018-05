5 könyv, amit májusban olvasunk

Megérkezett az igazi meleg, tavaszi idő, úgyhogy elfoglalhatjuk a parkokat, vízpartokat vagy akár csak a napfényes teraszunkat, hogy egy jó könyvvel és egy frissítő fröccsel relaxálhassunk egy kicsit. Összegyűjtöttük azt az 5 könyvet, melyek májusi listánk legelején szerepelnek.

Jim Crace – Az utolsó aratás

Az aprócska angol faluban játszódó történet egészen a 19. századig repít minket vissza. A dolgos parasztok az aratás után két gomolygó füstfelhőt vesznek észre, melyek baljós eseményeket vetítenek előre. Jim Grace könyvében a földesúr jobbkeze, Walt szemszögéből egy olyan zár világgal ismerkedünk meg, mely pontos, jól ismert szabályok szerint működik – mígnem érkezik néhány új jövevény, akik alaposan felforgatnak mindent. A földművelésből élő munkásokat útjukra akarják engedni, hogy a földön juhokat tartsanak. Tényleg szükségszerű a változás? Milyen árat kell fizetni érte? Vajon milyen indulatokat szabadítanak el a külső “betolakodók” a mindaddig békés közösség mindennapjaiban?

Salman Rushdie: A Golden ház

A dúsgazdag Nero Golden, amikor az Egyesült Államokba emigrál, úgy gondolja, maga mögött hagyhatja a múltat. “Római” nevet vesz fel, és három fiával együtt Manhattanben kezd új életet. Hogy honnan jött, nem számít, csak az, hogy itt is az élet császára lesz.

Egyik szomszédjuk, az ifjú, filmrendezői ambíciókat dédelgető René azonnal megérzi benne a nagy sztorit: Nero alakja csupa titok – és a fiai is, mindegyik a maga különös módján, remek alakok lehetnek egy első filmben. Csak persze előbb meg kell fejtenie a titkaikat.

René csak megfigyelő akar lenni – mint egy háborús fényképész, aki nem vesz részt a csatákban -, de élete egyszer csak ezer szálon összefonódik a család történetével: a nagy pénz, a művészet, a New York-i elit világával, meg a messziről jött emberek identitáskeresésének egyre bizarrabb történetével. S amikor egy gyönyörű orosz nő is megjelenik a színen, mint Nero új felesége, az Indiából jött család életében és az ő lelkében is minden tragikusan összekavarodik.

Edna O’brien: Kis piros székek

Magát hitgyógyítónak nevező balkáni idegen érkezik egy nyugat-írországi falucskába, és hamarosan bűvkörébe vonja az egész közösséget, különösen megigézve Fidelma McBride-ot. A nő végzetes vonzalma a karizmatikus férfi iránt megdöbbentő következményekkel jár.

Edna O’Brien sodró, feltartóztathatatlanul áradó története nemcsak a gonosz csáberejéről, a reményről, csalódásról és árulásról szól, a továbblépés lehetőségét is felvázolja.

A Kis piros székek az első oldaltól az utolsóig fogva tartja az olvasót, és miközben bátran szembenéz korunk számos aggasztó erkölcsi kérdésével, egy percre sem téveszti szem elől a sötétségben fel-felragyogó emberséget.

Paul Auster: 4 3 2 1

Mi lenne, ha másképp döntenénk, és a dolgok másképpen alakulnának? Az ember életében sokszor felmerül ez a banális, de nagy horderejű kérdés, és erre épül fel ez a nagy ívű regény. A kiindulópont 1947. március 3., New Jersey-ben orosz-zsidó származású szülők gyerekeként megszületik Archie Ferguson, pontosabban négy Archie Ferguson, akiknek az élete fokozatosan eltávolodik egymástól. A négy Archie nagyon hasonló – a testi adottságuk, az érdeklődésük, a sportszeretetük -, ám a sorsukat másfelé terelik a véletlenek, azaz a jó vagy balszerencse, a saját döntéseik és az emberekkel-környezettel való kapcsolatuk.

A regény négy különböző szemszögből mutatja be Archie viszonyát a szüleivel, a barátaival és szerelmeivel, felvonultatva az érzelmek széles, olykor mégis elégtelen skáláját. Az emberi kapcsolatok okos és szellemes ábrázolása mellett az Amerikát, sőt a világot megrengető történelmi események is hullámot vetnek a történetszálakban.

Dr. David J. Lieberman – Vegyél rá bárkit bármire! – Pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz!

David Lieberman az emberi psziché felfedezésének mestere. Az emberi viselkedés legújabb kutatási eredményeire támaszkodva, ez az innovatív könyv lépésről lépésre mutatja be, hogy miképpen láthatunk át az embereken, hogyan kerülhetjük el, hogy manipuláljanak minket és hogyan vegyük kezünkbe az irányítást – bárhol, bármikor.

Dr. Lieberman az emberi kommunikáció újdonságnak számító területén kutakodik: a Vegyél rá bárkit bármire című könyvében az interperszonális kommunikáció forradalmának lehetünk a tanúi. Ebből a lenyűgöző írásból megtudhatod, hogyan: vegyél rá bárkit, hogy vonzónak találjon; kerekedj felül azonnal bármely kapcsolatban; vegyél rá bárkit, hogy fogadja meg a tanácsodat; vegyél rá bárkit, hogy szívességet tegyen neked; vegyél rá bárkit, hogy hívjon vissza; vegyél rá bárkit, hogy haladéktalanul hagyja abba a szitkozódást; vegyél rá bárkit, hogy megbízzon benned.