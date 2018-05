Garay Nagy Norbert festőművész képei előtt állván okvetlenül is felmerülhet bennünk a fenti kérdés. A különleges technikával készült, egyedülálló festményekből a Budai Vár különleges új kiállítóterében, a Mikve Galériában nyílt tárlat, Infinity Ryhtm néven. Garay Nagy Norberttel a kiállítás előkészületei közben beszéltem, hogy a beavasson a szemkápráztató képek mögött rejlő művészi világába.

A francia balettben hajlítást jelentő Réalité Pliée, vagyis gyűrt valóság néven új művészi kifejezésmódot alkottál, melynek lényege, hogy fotókat festesz le. Hogyan született meg az új stílus?

Amikor egy színvonalas magazint lapozgattam, amin nagyon jó minőségi fotókat láttam, elgondolkodtam azon, hogy miután megvesszük és elolvassuk ezeket a lapokat, általában félredobjuk és többé nem is foglalkozunk velük. Úgy éreztem, valahogyan meg kellene őrizni az értéküket. Általában több képet ollózok össze a számítógép segítségével, majd miután elkészül a vizuális látványterv, lefestem vászonra.

Jól értem, hogy a fő mozgatórugód az volt, hogy ne hagyd veszni a divatmagazinok művészi értékét?

Volt benne egyfajta recycle gondolat, hogyan lehet műalkotást készíteni abból, amit az emberek egyszer már félredobtak. Úgy látom, a mai világban megfigyelhető egy törés: van egyfajta analóg valóság és egy másik dimenzió, mely az előbbit inspirálja. Ez az utóbbi a digitalizáció, az internet, a közösségi média és a divat világa. Ebből a kettőből született meg az én irányzatom.

A kettő között is foglal helyet?

Igen. Azt nem tudom eldönteni, melyik a jobb, de nem is feladatom, hogy ezt megítéljem. Ebbe is, abba is belekóstoltam, mindkettő jó.

Milyen hatást akarsz elérni a képeiddel?

Elsősorban kérdőjeleket szeretnék rajzolni az emberek fejében, meg akarom hökkenteni őket. Azt szeretném, hogy megálljanak a képeim előtt és elgondolkodjanak, hogy vajon festményt vagy fotót látnak. Meg lehet velük mutatni azt, amit a mai világban látni akarnak a nézők, a gyönyörű nőket, drága ruhákban és ékszerekben. De ne felejtsük el, hogy ez csak egy pillanatnyi becsapás, nem tudjuk, mi van mögötte. Azt viszont, hogy van egyfajta mögöttes tartalmuk is, ki lehet fejezni különböző festői trükkökkel.

Amikor először láttam a festményeidet, azt hittem, elsősorban provokálni szeretnél, a divatvilág hamis csillogását akarod kigúnyolni. Tévedtem?

A gyűrődés miatt gondolhattad ezt. Igen, a magazinok képein látható valóság sokszor nagyon szép, gyönyörű, de „gyűrődés” mindig, mindenkiben van. Születésünktől kezdve kapjuk ezeket a „gyűrődéseket”, vagyis a pofonokat, az élet leckéit, amik sok mindenre megtanítanak.

Melyik a kedvenc képed a kiállítottak közül?

Mindegyik a szívemhez nőtt, mindegyik olyan, mintha a gyerekem lenne. Két sport témájú képem is látható a kiállításon, melyekkel Ezüstgerely-díjat nyertem. Ezekből az energia, a hit és az alázat olvasható ki, amik nélkül nem is lehet sportolni.

A te értékrendedben is fontos szerepet tölt be ez a három érték?

Számomra az alázat a legfontosabb, majd az erőfeszítés, hogy valamit elérj a szakmában, hitelesen alkoss.

Például azért, hogy hitelesen tovább is adhasd a tudásod, hiszen egy művészeti stúdiód is van, ahol gyerekeket is tanítasz.

Pedig fiatalon megfogadtam, hogy sosem leszek tanár! 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem tanítani, rájöttem, hogy ez nem is rossz. A legfontosabb, hogy olyanoknak adjuk át a tudást, akik nyitottak rá. Szerencsés vagyok, mivel remek tanáraim voltak, akik olyan festői titkokat hagytak rám, amit ma már nehezen, csak a könyvtárakban tudnánk megtalálni. Persze emellett a tudás mellett megpróbáljuk a mai kor szellemét is belevinni az órákba.

Szigorú tanár vagy?

Nem, kicsit sem, de nem is az a cél. Itt kicsit próbáljuk a hozzánk járó gyerekeknek és felnőtteknek a lelkét meggyógyítani. Azon vagyunk a többi tanárral, hogy egy olyan időtöltéssé alakítsuk az órákat, ahol úgy tanulsz és dolgozol, hogy közben jól is érzed magad. Szeretnénk, hogy felszabaduljon a lelked, hogy kitörhess abból a mókuskerékből, amiben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki benne van. Az már csak hab a tortán, hogy ennek a felszabadulásnak egy végterméke is van, ami a te saját festményed.

Az Infinity Rhythm tárlat 2018. május 10-ig látható a Budai Vár új kiállítóterében, a Mikve Galériában, hétfő kivételével minden nap délelőtt 10.00 és 18.00 óra között. Garay Nagy Norbert tárlatvezetése: 2018. május 3. 17.00 óra valamint 2018. május 10. 17.00 óra, előzetes bejelentkezés alapján.