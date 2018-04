Májusban az Akvárium színpadán bizonyítanak a Nagy-Szín-Pad! versenyzői

Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Nagy-Szín-Pad! versenynek hála májusban ismét izgalmas versengésnek lehetünk szem- és fültanúi az Akvárium Klubban. A tét óriási, hiszen a nyertes a népszerű hazai fesztiválokon kívül külföldi fellépési lehetőséget is kap. Remek koncerteknek nézünk elébe!

Az MVM bemutatja…

A VOLT Produkció és a Petőfi Rádió versenyén idén is a legjobb magyar előadók kapnak lehetőséget a bizonyításra. Különböző zenei stílust képviselnek ugyan, de egy dolog közös: megvan bennük a potenciál, hogy rajongóikkal megtöltsék a nagyszínpad előtti hatalmas teret a Sziget, a MOL Nagyon Balaton, a Strand, a VOLT vagy akár a Campus Fesztiválon. A népszerű „tehetségmutató” meghívásos alapon működik, így valóban azok a zenekarok lépnek az Akvárium színpadára, akiket a szakma érdemesnek tart a megmérettetésre. A fellépők listáját több száz koncert- és fesztiválszervező, producer, zenei szerkesztő és újságíró javaslata alapján állították össze.

A program

Idén is remek előadók koncertjeit hallgathatja meg a közönség az Akváriumban, lássuk a versenyzőket! A Nagy-Szín-Pad! mezőnyében ott van az Amigod, Antonia Vai, az Apey & the Pea, a Belau, ByeAlex és a Slepp, a JETLAG, az NB és a Soulwave is, akik a május 2-től 4 napon át tartó elődöntők valamelyikén fognak színpadra lépni. A döntőt május 11-én tartják, amikor a legesélyesebbek ismét teljes értékű koncertet adnak. Ha esetleg nem tudsz személyesen drukkolni kedvencednek, akár a Petőfi Rádióban, akár online streamen vagy az M2 Petőfi TV bejelentkezéseinek hála szintén követheted a versenyt. A győztes kiválasztása a közönség szavazataitól függ, de az elmúlt 10 év korábbi résztvevőiből összeálló „Nagy-Szín-Pad! CREW” is hozzájárul a végeredmény kialakításához.

Nyeremény

A hazai fesztiválok nagyszínpadán fellépni óriási lehetőség, így biztos, hogy izgalmas versenyre számíthatunk. A nyeremény részeként a győztes 1 millió forintot is magáénak tudhat, amit videoklip elkészítésére használhat fel. A Red Bull-nak hála garantáltan bírni fogja az éjszakába nyúló koncertezést, hiszen a nyeremény részeként 1 évre elegendő energiaitallal látják el. A versenynek természetesen nincs vesztese, hiszen a döntősök a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelten jelentős eseményén előzenekarként léphetnek fel, ezáltal is növelve népszerűségüket.

A Nagy-Szín-Pad! talán legfontosabb díja több külföldi fellépési lehetőségeket takar: a közmédia fődíjaként egy kiválasztott képviselheti Magyarországot a 2019-es Eurosonic Festival-on Hollandiában, és egyúttal a V4 tagországok egy-egy fesztiváljára is meghívást kap a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnöksége kapcsán. Mindezt Lobenwein Norbert, a Nagy-Szín-Pad! alapítója mondta el, aki azt is elárulta, hogy a V4 országokat képviselő zenekarok – akikkel az elődöntők alkalmával az Akvárium Klub teraszán ismerkedhetünk meg – a Telekom VOLT Fesztiválon is fellépnek majd.

Kezedben a döntés!

A végső sorrend kialakításában a közönségre hárul a nemes szerep. Az Akvárium Klubba látogatók az elődöntők ideje alatt este 8 órától másnap este 8-ig három platformon (SMS, Instagram, nagyszinpad.com) adhatják le voksaikat kedvenc előadóikra. A Nagy-Szín-Pad! CREW tagjai (kilétükről az esemény weboldalán olvashatsz) szintén szavazni fognak az általuk legjobbnak ítélt produkciókra. Részvételük 50%-os arányban járul hozzá az eredményhez, ami meghatározza a három döntőbe kerülő zenekar sorsát. A továbbjutó zenekarok nevét május 7-én, a Petőfi Rádióban jelentik be, s egyben elindul a szavazás is, ami egészen a döntő végéig fog tartani. A győztes személyét egyedül a közönség szavazatai határozzák meg, és a voksokat a szavazás lezárása – amit egyébként élőben közvetítenek – után összesítik.

Koncertek

Május 2-től négy napon át minden este 2-2 előadó koncertezik az Akvárium Klubban, majd a május 11-i döntőre is itt fog sor kerülni. Íme, a koncertek listája, a részletekért kattints a zenekarok nevére!

Május 2. Apey and the Pea/ NB

Május 3. Antonia Vai/ Soulwave

Május 4. Belau/ ByeAlex és a Slepp

Május 5. Amigod/ JETLAG

Május 11. Döntő

Az elődöntők remek koncertjeire 1000 Ft-ért lehet napijegyet váltani, amiért összesen 5 koncertet láthatnak az Akváriumba látogatók (2 elődöntős, és 3 döntős produkciót). A bérletek is megérik az árukat, hiszen mindössze 2000 Ft-ba kerülnek. A csuklón hagyott sértetlen karszalag ráadásul a döntőre is érvényes! A jelképes árú bérleteket online, vagy a helyszínen is meg tudod vásárolni.

Korábbi győztesek

2017 – Lóci játszik

2016 – Bohemian Betyars

2015 – Ocho Macho

2014 – Mary Popkids

Mit gondolsz, melyik zenekar/előadó lesz a Nagy-Szín-Pad! idei győztese? Mi már tűkön ülve várjuk, hogy kiderüljön!