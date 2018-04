Gourmet fesztivál: a gombóctól a nemzetközi csúcsgasztronómiáig

Idén is érdemes lesz a pünkösdi hétvégén a Millenárisra zarándokolnia a minőségi gasztronómia szerelmeseinek, ahol az OTP Bank Gourmet Fesztivál május 17-20. között mutatja be Magyarország top éttermeit, legjobb cukrászdáit, borászatait, a hazai gasztronómia aktuális finomságait, és ízelítőt ad a nemzetközi csúcsgasztronómia világából is.

Nemzetközi sztárok a Millenárison

Az idei év nemzetközi “headlinere” Heinz Reitbauer, a bécsi Steirereck tulajdonos-séfje. A 2 Michelin–csillagos, 19/20 Gault Millau pontos éttermet a világ 10. legjobbja, Reitbauer-t tavaly az évtized séfjének választotta Ausztriában a Gault Millau, jelenleg ő a legjobb osztrák séf.

“Elmondhatjuk már azt is, hogy nem csak a környező országok sztárséfjei látogatnak el hozzánk” – mondja a Gourmet főszervezője, “a színpadon is láthatjuk és exkluzív vacsorát is ad majd például Latin Amerika legjobb női séfje, Kamilla Seidler, aki a Noma társtulajdonosa, Claus Meyer által alapított La Paz-i Gustu étterem executive séfje volt ezidáig, jelenleg többek között egy új étterem nyitásán dolgozik”

– tudtuk meg Nemes Richárdtól valamint azt is, hogy Isztambul egyik legjobb étterme, a Neolokal executive séfje, Maksut Askar is tiszteletét teszi Budapesten. Ő a The Diners Club World’s 50 best restaurants tavalyi török felfedezettje, aki éttermével régi alapanyagokat hoz vissza épp a török gasztroköztudatba és újraértelmezi az anatóliai konyhát, Askar exkluzív vacsorát ad és a színpadon is fellép a Gourmet-n.



Exkluzív ebédek és vacsorák

Tavaly mutatkoztak be nagy sikerrel a legjobb hazai konyhák és a vendég sztárséfek által adott exkluzív ebédek és vacsorák, melyekre előzetes regisztrációval lehet jelentkezni. Idén több ilyen lehetőség is nyílik a Gourmet-n. Így például egy Lengyel Bib Gourmand vacsorára hívja a vendégeket Varsó 4 Bib Gourmand minősítésű étterme. A Bib Gourmand kategóriát a Michelin kalauzban hozzák nyilvánosságra, a definíció szerint azok az éttermek kapják, melyek kiváló minőséget nyújtanak, mérsékelt árakon. Lengyelországban összesen 4 étterem érdemelte ki ezt a minősítést, amelyek a két egycsillagos étterem mellett ezzel a lengyel gasztronómia élvonalába tartoznak: az Ale Wino, a Brasserie Warszawska, a Butchery & Wine és a Kieliszki na Próznej. A program különlegessége, hogy az éttermek séfjei ebben a felállásban most főznek közösen először és, hogy a nyolcfogásos menü fogásaihoz az éttermek séfjei és sommelier-i ajánlottak magyar borokat.



Tavaly teltházzal és óriási sikerrel indult útjára a Gourmet “vidéki ebéd” sorozata, amelyben a legizgalmasabb vidéki éttermeket mutatják be. Idén is sok száz kilométernyi utazást és rengeteg időt spórolhat meg az, aki jegyet vált a programra, amelyen a ma már zarándokhelynek számító encsi Anyukám mondta, a nagy tiszteletnek örvendő Pesti István vezette tatai Platán, és a régiójuk legjobbjainak számító soproni Erhardt, az egri Macok és a pannonhalmi Viator séfjei járulnak hozzá a minden bizonnyal megismételhetetlen gasztronómiai élményhez. Az ételeket a séfek által kiválasztott kiváló magyar borok kísérik.

Gasztroszínpad programok

Izgalmas előadások sorát hallgathatjuk meg idén a gasztroszínpadon is Mautner Zsófia és Jókuti András műsorvezetők segédletével. Ott lesz például Szabadfi Szabi, a díjnyertes pizzakészítő és Sass Dani műsorvezető, akik az édes pizzák világába kalauzolnak bennünket. Nutellás pizzát készítenek pisztáciával és málnakaviárral, Szabi világklasszis pizzatésztájából. 13 év működés után, idén márciusban végleg bezárt a Zazzi. A két alapító, Varga Margit és Erdős Melinda most leleplezik legnépszerűbb süteményük, az Édes Álom receptjét és felidézik beteljesült álmuk legédesebb pillanatait. A magyar vidék gasztronómiájáról mesél, és persze főz is a közönség kedvéért majd Bicsár Attila, aki a fővárosból vidékre, a villányi Sauska Pincészet éttermébe tette át székhelyét.

