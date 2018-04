A Sziget egy nagy, közös ünnep

A naptárba mindenki írja be: augusztus 8-15-ig Sziget! A jegyek gyorsan fogynak, érdemes mihamarabb beszerezni őket, mert idén kiváló zenei felhozatallal ünnepel a Sziget, ami tavaly jelentkezett 25. alkalommal, idén viszont 25 éves.

„Minden idők legerősebb zenei programját sikerült idén összehoznunk, elég ha csak a Nagyszínpad headliner sorát említjük, amelyben olyan aktuális világsztárok sorakoznak, mint Kendrick Lamar, a Gorillaz, Lana Del Rey, a Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo vagy az Arctic Monkeys” – kezdte a szokásos éves Sziget sajtótájékoztatót Kádár Tamás. Kádár azt is hozzátette, hogy a Nagyszínpad főműsoridős sztárjai elé is olyan nevek kerültek, mint Liam Gallagher vagy Shawn Mendes, akik számos európai nagyfesztiválon headliner pozícióban szerepelnek. A főszervező elmondta, hogy idén egy hároméves növekedési stratégiát dolgoztak ki, melynek első lépéseként a 2018-as Nagyszínpad sztárfellépőire majd’ 1 milliárd forinttal többet költöttek, mint tavaly. A Sziget teljes költségvetése idén várhatóan 8,6 milliárd forint lesz, ami 12%-kal magasabb, mint az előző évben.

Rohamosan fogynak a jegyek

A kiváló zenei kínálatot látva nem csoda, hogy rohamtempóban fogynak a jegyek az idei fesztiválra. Az 5 napos bérletek már el is fogytak és a Mastercard-Sziget Diákprogram keretében árusított jegyekből is már csak korlátozott számban lehet kapni. A tavalyi sikeres próba után idén is lehet kapni a 3 napos bérleteket, bármely, egymást követő három napra. Kádár elmondta, hogy ez a magyar vendégek között is népszerű, nem is titkolt cél volt, hogy az egyre nagyobb itthoni érdeklődést tovább növeljék. A főszervező azt is elmondta, hogy a 3 napos bérletek száma is véges, valószínű, hogy ezek árusítását is jóval a fesztivál előtt le kell majd állítaniuk.

Karszalaggal is fizethetünk

Idén már a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizetni a Szigeten. A rendszer lényege, hogy a karszalagok RFID chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak (napok, kempingek, stb.) a fizetési funkciót is magukban foglalják. Ez a rendszer a heti és napijegyeseknél is egyaránt működik, és gyakorlatilag a Festipay fizetőkártyát beépül a karszalagba. Így megszűnik a korábban a kártyáért fizetendő 500 forintos letét is, illetve a karszalag további előnye, hogy sorbaállás nélkül, a Sziget mobil-applikációján keresztül is fel lehet tölteni és aki az applikáción keresztül tölti föl az egyenlegét, az a fesztivál végeztével a 300 forint fölötti összegét visszakapja a bankkártyájára. Emellett természetesen egyérintéses (contactless) bankkártyákkal is lehet majd ugyanúgy fizetni, mint eddig. „Mind a jegyekkel való visszaélés, mind a fizetési visszaélések jelentősen visszaestek az elmúlt években, abban bízunk, hogy ez a tendencia folytatódik majd ezzel az új technológiával is” – emelte ki Kádár Tamás.

A bankkártyás és karszalagos fizetés mellett mobiltelefonnal is lehet majd fizetni a Szigeten. „A Szigetre látogatóknak ma már természetes, hogy egyetlen érintéssel fizetnek a fesztivál területén. Az pedig magától értetődő, hogy a mobiljuk mindig náluk van. A mobilfizetés éppen ezért a legkézenfekvőbb megoldás számukra, hiszen ez ugyanolyan gyors, kényelmes és biztonságos, mint ha bankkártyával fizetnének. Reméljük, hogy egyre több fiatal ismeri fel ezeket az előnyöket, és ők már mobiltárcával a zsebükben készülnek a Sziget felejthetetlen élményeire” – mondta Eölyüs Endre, a Mastercard igazgatója.

Love Revolution

„A Sziget közössége 25 éve azért alakult, hogy együtt létrehozzunk egy ideiglenes álomállamot, amely Európában központja lett a kultúrák találkozásának. Nálunk nem kérdés az egyén szabadságának tisztelete, a lelkiismeret és életmód szabadságának joga legyen az szexuális-, vagy vallásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás vagy a megismerés szabadsága” – idézte Kádár Tamás a Sziget idén meghirdetett LOVE REVOLUTION – a Szeretet Forradalma kiáltványát. Ennek keretében a Sziget négy kiemelt célt tűzött a zászlajára, ahogy azt a kiáltványban is fogalmazták: „A “szeretet forradalma” egy nagy közös ünnep, boldog és békés ünneplése annak, hogy tudjuk, közösen képesek vagyunk elérni, hogy erőszak és félelem nélkül élhessenek az emberek szerte a világban, hogy egy élhető Földet hagyjunk utódainkra, hogy az alapvető emberi jogok mindenhol sértetlenek maradhassanak, hogy szűnjön meg az előítéletesség és a kirekesztés.” Ezen célok és értékek nem újak, hanem összefoglalják mindazt, amiért a fesztivál az elmúlt 25 évben folyamatosan kiállt.

Környezettudatos Sziget – Re:pohár és EcoKemping

A Love Revolution egyik üzenete a Sziget környezettudatosság és a fenntartható fejlődés, amire idén a korábbinál is nagyobb energiát fordítanak a szervezők. A tavalyi év nagy újítása volt például az, hogy miután a szervezők több ezer köbméter vizet használnak pormentesítésre, ballaszt tartályokba súlynak, vagy egyéb célokra, ezt a mennyiséget nem ivóvízből, hanem a Duna vizéből fedezték. Ez így lesz továbbra is.

Az idei évtől már a hulladék mennyiségének csökkentésére is nagy hangsúly kerül. Bevezetésre kerül a Re:pohár – azaz a visszaváltható pohár – rendszer, aminek a segítségével mintegy másfél millió eldobható műanyagpoharat szeretnének kiváltani. Idén is szelektíven gyűjtik a PET palackokat, az ALU dobozokat, a kartont és a vendéglátóhelyek pultjában képződő üveghulladékot. A tavalyi évvel megegyező mennyiséget, mintegy 2000 köbméter hasznos anyagot várnak ettől. Az elhasználódott palackokat és dobozokat három Recycling Centerben lehet majd ajándékokra cserélni.

Szintén újdonság lesz 80 db vákuum-öblítéses wc rendszerbe állítása a fesztiválon, mellyel 85%-os vízmegtakarítás érhető el. 10.000 darab zsebhamutartót is kiosztunk, az étkezőhelyek pedig csak lebomló tányérokat és evőeszközöket használhatnak. Továbbra sem lehet nejlonzacskót forgalmazni a Szigeten, illetve a szponzorok számára is fennáll a szórólaposztás tilalma. Aprónak tűnő, de fontos lépés, hogy a vendéglátóegységekben csak kérésre adnak majd szívószálakat.