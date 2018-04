Irány a szabadba! – Mutatjuk a legjobb hétvégi programokat

Legnagyobb örömünkre megérkezett a tavasz, hét ágra süt a nap, csicseregnek a madarak és semmi sem állíthat meg minket, hogy a szabadban töltsük el a szabadidőnket. Össze is gyűjtöttük a legjobb hévégi programokat, melyek közül több kültérit is találsz. Íme, a programajánlónk!

Csütörtök – április 12.

4 alkalmas bevezető Jóga mindenkinek kurzus – Yogayoga Budapest – 19:15

A foglalkozásokon betekintést nyersz abba, hogy hogyan tudod csökkenteni a mindennapok stressz szintjét, és kiépíteni magadnak egy olyan érzelmi egyensúlyt, ami által könnyedén és nyugalommal nézel szembe a hétköznapok kihívásaival.

További infókért kattints ide.

Budafok-Tétényi nosztalgia – Kiállításmegnyitó – Klauzál Gábor Művelődési Központ – 18:00

A fekete-fehér és színezett fotókon rácsodálkozhatunk a korabeli épületekre, terekre és utcákra. A képi valóság egy-egy szelete mellett, a postán küldött lapokon megörökített személyes üzeneteket is olvashatunk. A fénykép mögött megjelenő emberrel lesz teljes az időutazásunk. A kiállítást megnyitja: Garbóci László, helytörténész. A belépés díjtalan.

További információkért kattints ide.

Budapest Boulevard Cinema presents: Lady Bird – Budapest Boulevard Cinema – 18:00

Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) teljesen olyan, mint a szeretettől túláradó, megrögzötten makacs és határozott anyja, Marion (Laurie Metcalf), akivel örökös harcban áll. Marion nővér, és fáradhatatlanul dolgozik, hogy ellássa családját, miután Lady Bird apja elveszíti az állását. A kaliforniai Sacramentóban vagyunk 2002-ben, az amerikai gazdaság szeszélyesen változásai közepette játszódó történet érzékeny tükröt tart a kapcsolatoknak, melyek formálnak minket, a hiteknek, melyek meghatároznak minket, és a páratlan szépségű helynek, amelyet otthonnak nevezünk.

Továbbiakért katt ide.

Farkas Lucián: Black On White – Fehéren fekete pop-up tárlat – Gregersen Art Point – 19-ig

Természet, kíváncsiság, változás és életerő, ezen fogalmak körül körvonalazódik Lucián munkásságának mozgatója. A színek helyett a textúrákban éli meg és mutatja be a szobrászatban és domborművekben rejlő lehetőségeket. A tárlat anyagában azt a folyamatot érhetjük nyomon, amint a művész tapasztalásból merített inspirációi, technikai kísérletezés után, egy személyes aspektusú lenyomatát adja a talált textúra értelmezésének.

Több infóért katt ide.

Péntek – április 13.

Arcok – Szöllősi Mátyás fotókiállítása – Jókai Klub – április 27-ig

A kiállítás anyagát húsz portréfotó alkotja, melyeket a fotós Kárpátalján, Erdélyben és Oroszországban az elmúlt évek során készített. A képek többek közt egy kárpátaljai ház lakóit, az erdélyi Nagy-Hagymás hegység pásztorait, illetve az Urál mentén élőket mutatják be egyedi, szuggesztív látásmóddal, akiket – akárcsak Szöllősi írásainak szereplőit – a periférián, valamiféle határhelyzetben élés köt össze.

A Facebook-eseményért kattints ide.

OTTHONDesign 2018 -Hungexpo – vasárnapig

A hazai legnagyobb design és lakberendezési kiállítás, az OTTHONDesign 2018-ban április 11-15. között, a CONSTRUMA, HUNGAROTHERM, RENEO, CONSTRUMA Kert kiállításokkal együtt, számos szakmai workshop kíséretében a design trendek, bútorok, konyhatechnológia, fürdőszoba és lakberendezés legszélesebb kínálatát vonultatja fel.

Részletek: itt.

Eatbrain Night w/ L 33 Gydra Jade Mindscape – A38 – 23:30

Erre az eseményre is kapható lesz a tavaszi ‘neurobérlet’ amely további két másik rendezvényre is érvényes

Bladerunnaz pres. Emperor Halogenix Jade-re illetve a Bladerunnaz pres. Mefjus (AT)-ra.A bérlet ára 7.990 forint és csakis a DRK Westrendben kapható.

További jegyárakért kattints ide.

Valódi hamisítvány – Belvárosi Színház – 19:00

Maude különc, szabadszájú és harsány nő, Lionel pedig kifogástalan modorú, művelt és meglehetősen cinikus férfi. Ők ketten talán soha nem találkoztak volna, hiszen Maude munkanélküli pincérnőként egy lepukkant lakókocsiparkban él Kaliforniában, Lionel pedig egy neves művészeti alapítványnál dolgozik a kontinens másik felén, New Yorkban. Csakhogy Maude-nak van egy féltve őrzött kincse: egy szerinte milliókat érő Jackson Pollock festmény, aminek a valódiságáról szeretne hiteles szakértői véleményt kapni, és most Lionelre vár a feladat, hogy megállapítsa, Maude festménye valódi-e vagy csak hamisítvány. Azonban találkozó, vagyis a hivatalos értékbecslés nem úgy sül el, ahogy normálisan számítanánk rá: és nemcsak a képről, de szinte minden másról is kiderül, hogy nem az, aminek elsőre látszik.

További infókért katt ide.

Yin & Yang Night with DJ Lia Kustánczi & DJ Mada – Buddha-Bar Budapest – 21:00

A Buddha-Bar Budapest új partisorozatán te is megtapasztalhatjátok a Jin és Jang pulzáló erejét. A világ férfi és női pólusát különleges vendégünk, DJ Lia Kustánczi és rezidens, DJ Mada testesíti meg. Csatlakozz az eseményhez, és bulizd át az éjszakát nagyszerű zenére, miközben különleges táncbemutatókkal és más meglepetésekkel várnak, hogy átéld a Jin és Jang csodálatos harmóniáját!

További infókért katt ide.

Szombat – április 14.

Itt van a város, vagyunk lakói – Budapest Art Week kiállítása – Budapest Projekt Galéria – április 28-ig

Magyarország fővárosa, területe 525 négyzetkilométer, lakosainak száma meghaladja az 1,7 millió főt. Magyarország politikai, gazdasági és kulturális központja, sokunknak szülőhelye és kiindulópontja, másoknak célpontja. Vannak, akik ide tartanak, mások el, vagy éppen vissza. Be- és kivándorlunk, letelepedünk vagy továbbmegyünk. De mitől Budapest Budapest?

További infókat itt olvashatsz.

Grill & BBQ Hacacáré – Céltorony X Gastro-Hack – Vol. 1. – Céltorony Grill & BBQ – vasárnapig

Érett már ez: Céltorony Grill & BBQ & Gastro-Hack “Orchestra” a Duna-parton, avagy: április 14-én (szombaton) egy egész napos program keretében megindítjuk szépen a budapesti-külvárosi grill és BBQ outdoor szezont. Készül majd: nyúl, marhaszegy, bárány- és borjúbelsőség, de az arra fogékonyak kedvéért rácsra hajítunk erdei és vadon termő gombákat is! Italban a főszerep a természetes boroké lesz, de néhány új craft beert is feldobnak csapra, sőt, a teraszon pálinkás és desszertes standdal is támadnak.

A részletes programért kattints ide.

Tavaszi Etyeki Piknik – Etyek – vasárnapig

Legyen tavasz a szívekben is! Nemes italok, ízes gasztronómia és kézműves vásár vár az Etyeki Pikniken. Rengeteg pincészet képviseli magát az eseményen, hogy megkóstolhasd az ország legjobb borait, de természetesen üres gyomorral sem fog senki sem távozni, mivel sok-sok finomságokkal, gasztronómiai különlegességgel találkozhatsz Etyeken.

Részletek: itt.

Vegán főzőtanfolyamok V. Mindenmentes vegán ötletek (haladó szint) – RépaRetek – 10:00

Egyre többen vannak, akik nem vagy nem csak elveik, világnézetük, lelkiismeretük miatt döntenek úgy, hogy másként táplálkoznak, mint a nagy többség, hanem olyan egészségügyi problémával küzdenek, mely erre kényszeríti őket. Nekik kedvez ez a kurzus, mely során olyan négyfogásos menüt készíthetsz el, mely “mindenmentes”, azaz tisztán növényi alapanyagokból készül glutén- és szójamentesen.

További infók: itt.

33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás – Budapest – vasárnapig

A Vivicittá jelentése: éljen a város, szeresd a várost! Csatlakozz a Vivicittá életérzéshez, szeresd és ünnepeld Budapestet a tavasz legnépszerűbb szabadidősport-eseményén: fuss a főváros legszebb részein áprilisban!

Egész hétvégés futóünnep az egész családnak, szombaton a rövidebb, vasárnap a hosszabb távok szerelmesei indulhatnak. Idei újdonság, hogy a félmaratoni táv trióban is teljesíthető.

Az esemény további részleteiről itt olvashatsz.

Flashdance // Grand Opening – Liget Club – 22:00

Csillogás, cikázó fények, ragyogó diszkógömb, fésű a farzsebben, dauer a hajkoronán és a legjobb zenék, amiket a mai napig imádunk! Húzd fel a legtáncosabb cipőd, mert ezen az egy estén ismét te lehetsz a diszkó királya vagy királynője!

További infókat itt találsz.

Vasárnap – április 15.

Tiltott absztraktok kiállítás / Illegal Informel exhibition – Art+Text Budapest – április 27-ig

A szocialista kultúrpolitika – az 1957-es Tavaszi Tárlat megengedő kivétele ellenére – az absztrakt művészetet a ’60-as évek elején is ideológiai ellenségnek, múltbéli csökevénynek, nyugatos eltévelyedésnek és kapitalista sznobériának tekintette. A fiatalokat minden eszközzel el akarta tántorítani tőle, legyen az az információk elzárása, a szaksajtó gúnyolódása, adminisztratív gáncsolás vagy egzisztenciális fenyegetés. Az absztrakció az új nemzedék számára tiltott művészet volt a ’60-as évek derekáig.

További infók: itt.

Mediterrán ízkavalkád, és a dél-olasz gasztronómia legjava – Araz Étterem – 12:00

A virágillatú április méltó vendége a dél-olasz gasztronómia fellegvára, Szicília. A Földközi-tenger legnagyobb szigeteként az évezredek elteltével számos hódító nép, mint például a görögök, a rómaiak, az arabok, a franciák, a spanyolok és az észak-afrikaiak hagytak mély nyomot Szicília konyháján. Ettől olyan kimeríthetetlenül változatos és izgalmas. Ezt az örökséget pedig tovább tökéletesíti, hogy döntően friss alapanyagok felhasználásával főznek – így nemcsak ínycsiklandozóak, de egészségesek is a dél-olasz fogások.

A brunch menüjéért kattints ide.

Indiai íz-és egészségfesztivál – Lélek Palotája – 10:00

A Lélek Palotája közkedvelt szezonnyitó fesztiválja középpontjában az Ájurvéda, India ősi egészségmegőrző tudománya és technikái, a gasztronómia, valamint a testi-lelki egyensúly áll. A fesztiválon az egzotikus ízek kavalkádjával várnak.

További infókért kattints ide.

Budapest rejtett kincsei – fotótúra – Budapest – 9:30

Mivel imádjuk a természetet és Budapest rejtett zugait járni, fényképezni, megszületett egy egyedi túrasorozat Nagy Gábor fotóssal, aki segít nekünk meglátni a legszebb színeket és formákat, elcsípni a tökéletes pillanatot, visszaadni egy magával ragadó hangulatot. Gábor fotótúráit évek óta nagy érdeklődés kíséri, egyrészt, mert játszva tanít, másrészt, mert ötvözi a természetjárás örömét a pillanat megragadásának élményével.

További infókért katt ide.

A bugyogótól a szaténbugyiig- Divatséta a fehérnemű körül – Ferenciek tere – 12:00

A 19. század végére egy új világkép és egyben stílus kopogtatott Európa ablakán, ami szakított a korébbi korok merevségével, és teljesen megváltoztatta a női divatot is. A szecesszió vagy Jugendstil, Franciaországban art nouveau kulturális és társadalmi mozgalma nagy léptekkel alakította át a 19. század kényelmetlen,mozgásra, sportra, munkára alkalmatlan női viseletét.Az Európát meghódító,a középkori divatelveknek hátat fordító stílusváltás búcsút mondott a derekat összeszorító páncélfűzőnek és az alsószoknyák tömkelegének. Gustav Klimt barátnője, Emilie Flöge az új irányzat egyik képviselőjeként fehérneműket kezdett tervezni Bécs arisztokrata hölgyeinek, ami már a szecesszió és a hozzá kapcsolódóforradalmi gondolatok, a női test újraértelmezésének jegyében történt. Divatsétánkon a modern fehérnemű magyarországi elterjedését mutatjuk be.

További infók: itt.